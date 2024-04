VIDEO | O femeie influencer pe TikTok a fost ucisă - Atacatorul s-a prefăcut că îi livrează mâncare și a împușcat-o

Om Fahad a fost împușcată de un bărbat înarmat aflat pe o motocicletă. Se pare că atacatorul neidentificat s-a prefăcut că livrează mâncare victimei, a explicat o sursă din domeniul securității, potrivit Sky News. Fahad a murit în mașina sa. În timpul atacului a fost rănit și asistentul femeii. Polițiștii au început o anchetă.

Fahad, care are aproape jumătate de milion de urmăritori pe TikTok, a devenit faimoasă pentru că a publicat videoclipuri în care dansează pe muzică irakiană. Recent, ea a dezvăluit imagini cu ea conducând o mașină și pozând în fața unei oglinzi. Fiecare videoclip a fost vizionat de sute de mii de ori.

În februarie anul trecut, Fahad a fost condamnată la șase luni de închisoare pentru că a distribuit videoclipuri despre care o instanță a decis că au „discurs indecent care subminează modestia și moralitatea publică”.

În 2023, guvernul irakian a lansat o campanie pentru a restrânge conținutul de pe rețelele de socializare care contravine „moralei și tradițiilor” țării. Ministerul de Interne a înființat o comisie pentru a căuta clipuri „ofensatoare” pe platforme precum TikTok și YouTube și mai mulți influenceri au fost arestați.

