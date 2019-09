Adio, dar rămân cu tine! Graţiela Gavrilescu acuză 'execuţii politice' în ALDE şi explică de ce a demisionat din grupul de la Camera Deputaţilor

Graţiela Gavrilescu afirmă, luni seara, că a demisionat din Grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi va fi deputat neafiliat, "urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice", subliniind că rămâne în ALDE. "Am considerat că, radiată fiind, pot să mă retrag, pentru moment, din Grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanţă", spune Gavrilescu.

"Vreau să vă transmit tuturor, dar în primul rând simpatizanţilor şi votanţilor ALDE, faptul că eu rămân în ALDE. Eu, astăzi, am demisionat din Grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi sunt deputat neafiliat, urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice de către un Birou Politic Executiv, întrunit ad-hoc. Au hotărât...radierea mea din baza de date ALDE.! Am considerat că, radiată fiind, pot să mă retrag, pentru moment, din Grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanţă", afirmă Gavrilescu, într-o postare pe Facebook.

Citește și: TESTUL SIMPLU care îți indică dacă bei suficientă apă

Ea vorbeşte despre o "execuţie politică".

"Nu am spus întâmplător 'execuţie politică'. A încălca dreptul oricărui cetăţean de a se apăra, de a spune ce are de spus, este o execuţie politică! Nouă, pur şi simplu, ne-a fost luat dreptul de a ne spune punctul de vedere, de a ne apăra! Consider că am dreptul de a ataca şi a mă apăra în instanţă de această decizie luată de Biroul Politic Executiv şi îmi voi continua demersurile în zilele următoare", spune Gavrilescu.

ALDE a anunţat vineri excluderea din partid a lui Teodor Meleşcanu, ales preşedinte al Senatului cu susţinerea PSD, şi a celor care au acceptat să fie nominalizaţi miniştri: Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu.

De asemenea, au fost dizolvate organizaţii ALDE pe care aceştia le conduceau.