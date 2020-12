Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: 'Sunt multe de învăţat de pe urma anului 2020. Pentru toată industria în care activez, a fost dezastruos'

Adrian Despot, liderul trupei Viţa de Vie, descrie, într-un chestionar News.ro, anul care tocmai se încheie drept unul „dezastruos” pentru industria în care activează, dar din care toată lumea ar putea învăţa câte ceva. El este de părere că întreaga formă artistică şi-a ieşit din formă şi că replierea ei va fi în funcţie de abolirea pandemiei. Cuvântul ales pentru a caracteriza 2020 este „skip” (a sări peste, n.r.), potrivit news.ro.

Din punct de vedere personal şi profesional, cum caracterizaţi anul 2020?

Un an atipic. Sunt multe de învăţat de pe urma lui, atât la nivel macro, ca populaţie, cât şi micro, ca indivizi. În plan personal, în lipsa zgomotului, aglomeraţiei şi vitezei în care trăiam, am redescoperit fericirea în lucrurile mărunte şi mi-am reactualizat lista priorităţilor. În plan profesional însă, pentru toată industria în care activez, a fost un an dezastruos.

Cum a decurs perioada de izolare? A fost ea benefică pentru creaţie?

Pentru creaţie, nu. Sau, mai bine zis, nu pentru creaţie muzicală. Am fost însă într-o continuă stare de alertă creativă de adaptare şi extindere a orizontului, de identificare a unor oportunităţi şi zone noi de interes.

Având în vedere ca totul s-a mutat online, poate fi acesta un mediu suficient pentru muzică, în general?

It is what it is. Online-ul a devenit, pentru o perioadă de timp, unica platformă disponibilă. Cu toţii asteptăm să ne reluăm activitatea offline, însă nu avem încă vreun indiciu când s-ar putea realiza lucrul ăsta.

Cât de dificilă va fi revenirea industriei la o formă măcar apropiată de cea de dinainte de 2020? Sau se va fi schimbat ea radical?

Dificil va fi cu siguranţă, întreaga zona artistică e out of shape. Suntem ca nişte sportivi care nu s-au mai antrenat o lungă perioadă de timp. Posibil să ne fi ieşit din mână, nu ştiu. Teoretic, odată cu prezenţa vaccinului, lucrurile ar trebui să se pună în mişcare, dar am încetat să mai fac pronosticuri şi speranţe deşarte. O să vedem în timp cum ne repliem.

Ce părere aveţi despre acţiunile propuse de Guvern în vederea sprijinirii domeniului cultural?

Discuţia e foarte complicată, pentru că e prost înţeleasă. Mă refer aici la recentul scandal din presă. Cert este ca acţiunile propuse de Guvern, bune sau rele, ar intra în vigoare doar în momentul abolirii pandemiei. Chestia asta ar mai putea dura un an, sau cine ştie? Până atunci s-ar putea să nu mai aibă pe cine să le aplice.

Recent, a fost anunţată apariţia în format vinil a albumului „Acustic", iar în primăvară aţi lansat un single. Aţi demarat şi alte proiecte anul acesta?

Anul acesta am lansat un single în luna martie, ne-am orientat activitatea în mediul online în lockdown, am cântat destul de intens în perioada iunie - octombrie, am urcat pe Netflix cu documentarul „Electric Castle - No Festival”, iar pe final am lansat vinilul „Acustic”. Au fost 500 de copii deluxe care s-au vândut încă din precomanda. Am fost destul de activi, în condiţiile date.

Care este cuvântul care ar descrie cel mai bine anul 2020?

„Skip”.