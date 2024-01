Adrian Mutu, promisiune pentru suporterii echipei CFR: O să muncesc mai mult de sută la sută, o să dau totul pentru acest club

Tehnicianul Adrian Mutu, care a preluat conducerea echipei CFR Cluj, a declarat, miercuri, că obiectivul echipei clujene este, de mai mulţi ani, câştigarea titlului.

“Am gânduri măreţe. În primul rând e o onoare să fiu la o echipă aşa de titrată cum este CFR, mă bucur că am ajuns până la urmă şi sper să facem lucruri bune împreună. Campionatul nostru a crescut în ultimii ani iar faptul că sunt la CFR mă şi responsabilizează, pentru că nu avem prea multe şanse, avem doar una, aceea de a câştiga. Nu avem alt obiectiv decât acela de a ne lupta pentru titlu şi bineînţeles pentru grupele europene dacă se întâmplă acest lucru. Alte obiective la acest club de mulţi ani nu sunt”, a spus Mutu

El a precizat că şi-ar dori un fotbal spectaculos, pe placul publicului, dar crede că rezultatl este cel mai important. “Sper să câştigăm multe meciuri, ăsta este obiectivul meu principal. Important este să menţinem acest spirit de învingători care este la CFR de mulţi ani”.

“De câte ori am venit la Cluj m-am simţit bine. Am avut întotdeauna o relaţie foarte bună cu publicul din Cluj. Le promit suporterilor să o să muncesc mai mult de sută la sută, o să dau totul pentru acest club şi o să încerc să am rezultate pe măsură”, a mai spus Mutu.