Gheorghe Hagi felicită FCSB-ul și dezvăluie care au fost punctele forte din acest sezon ale echipei lui Becali

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seara, că FCSB a fost cea mai constantă şi pragmatică formaţie în acest sezon şi merită titlul de campioană, scrie AGERPRES.

"Felicitări celor de la FCSB. A fost cea mai constantă şi mai pragmatică echipă, e campioana României şi trebuie să o felicităm. Cred eu că merită titlul", a afirmat Hagi la postul Digisport, după înfrângerea suferită de Farul cu 2-1 în faţa formaţiei FCSB.

"Noi azi am încercat, am vrut, dar nu am prins o zi bună. Azi atât s-a putut, pentru că s-a vrut, s-a muncit, dar asta a fost. Eu am încercat să fac tot ce pot, dar FCSB e într-un moment pozitiv, joacă bine... noi trebuie să ne vedem acum de lupta noastră pentru a prinde Europa. Pentru că vom avea meciuri foarte grele în continuare", a mai spus Gheorghe Hagi.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, sâmbătă seara, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a şaptea a fazei play-off a Superligii.

''Roş-albaştrii'' aveau nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar au obţinut victoria.

FCSB e neînvinsă în play-off, având cinci victorii şi două egaluri.

Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.