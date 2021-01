Adrian Năstase, după evenimentele din SUA: Aștept comentariile lui Adrian Zuckerman despre funcționarea statului de drept în America

Fostul premier PSD Adrian Năstase a apreciat, vineri, pe blogul său, că intrarea suporterilor lui Donald Trump în clădirea Senatului american va avea consecințe „dramatice” și ar putea genera un posibil vid de putere în echilibrul mondial. El afirmă, în acest context, că așteaptă comentariile ambasadorului SUA în România despre funcționarea statului de drept în America.

„Democratia americana s-a defectat putin

Intrarea suporterilor pro-Trump in cladirea Senatului a fost spectaculoasa dar ea va genera numeroase efecte politice in SUA si numeroase comentarii in afara.

In Romania, fara indoiala, multi se vor fi gandit la patrunderea minerilor in cladirea de pe Dealul Patriarhiei dar si la intelepciunea lui Ion Ratiu care a stiut sa le tina piept. Mai cred ca acum Roberta Anastase, din nou parlamentar, va cere din nou daramarea zidului din jurul Palatului Parlamentului, pe modelul din tarile cu democratie consolidata.

Dincolo de gravitatea evenimentelor de pe Capitoliu, consecintele politice in SUA si in lume vor fi dramatice. „Cele doua Americi” vor continua sa se infrunte, generand un posibil vid de putere in echilibrul mondial.

Nu vreau sa comentez eu foarte mult. Astept comentariile ambasadorului Adrian Zuckerman despre functionarea statului de drept in America”, a scris Adrian Năstase.