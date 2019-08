Adrian Năstase pune degetul pe rană: 3 decizii care ar fi trebuit luate, după cazul de la Caracal

Fostul premier, Adrian Năstase, susține că în cazul de la Caracal se bate pasul pe loc, iar în fiecare zi apare câte ”o răsturnare de situație”. Năstase consideră că era necesar să se adopte trei măsuri clare, iar apoi România să se concentreze pe restul problemelor importante care există în țară.

”M-am intors in Bucuresti. Temele la stiri sunt cam aceleasi. „Situatia” la Caracal se rastoarnă, se pare, in fiecare zi. O zi stă in picioare apoi, hop, „răsturnare de situatie”. In ziua următoare, din nou, „răsturnare de situatie”. O zi, „situatia” stă in cap si apoi, ce să vezi, „răsturnare de situatie”.

M-as fi asteptat să se intâmple trei lucruri: 1. autoritătile să tragă concluzii politice si normative, adoptand măsuri legislative radicale printr-o schimbare de politică penală; 2. institutiile care investighează să investigheze in liniste si periodic să facă declaratii pentru presă; 3. cei care dau informatii „pe surse”, generând psihoză colectivă, să fie dati afară din politie, procuratură, etc.

Apoi să ne concentrăm pe dezbateri legate de educatie, sănătate, infrastructură, Brexit, eventual Orientul Mijlociu, Asia si ce se mai intâmplă prin lume…”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.