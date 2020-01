Adrian Vasilescu (BNR): Dacă șefa FMI are dreptate, trebuie să ne gândim și la o mare criză. În România nu sunt semne foarte grave

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat marți la Antena 3 că România nu pare să se îndrepte spre criză sau recesiune, după ce guvernanții au spus în repetate rânduri că s-a cam ajuns la fundul sacului și nu sunt bani pentru anumite proiecte, inclusiv ministrul Finanțelor spunând că trebuie analizat și scenariul negru al unei crize pe fondul creșterii pensiilor și salariilor.

„Cand vorbim de recesiune sau, mai mult, despre criza, e periculos si neadecvat sa facem calcule in plan intern. Crizele si recesiunile vin intotdeauna din afara. Din 1907 toate vin din America si nu sa schimbat nimic pe plan global. Noua sefa FMI a vorbit acum cateva zile despre un studiu FMI care a plecat de la o analiza a situatiei actuale pe plan global si vorbste de pericolul unei crize in deceniul care urmeaza. Sefa FMI spune ca situatia se aseamana celei din anii '20, premergatori Marii Depresiuni. Ei bine, daca FMI are dreptate si anii acestia si anii car vor veni in deceniul acesta se vor asemana cu ce-a fost in anii 20 trebuie sa ne gandim si la o criza, dar eu nu cred ca stau atat de rau lucrurile. Deocamdata daca privim mersul economiei la noi nu e vreun semn foarte grav ca am intra in vreo recesiune, criza. Ca sa avem recesiune in Romania trebuie sa fie crestere economica sub zero. Nu vad sa fim in fata a trei trimestre care sa ne aduca o crestere economica sub zero”, a zis Adrian Vasilescu (BNR).

Kristalina Georgieva, directorul FMI, a avertizat vineri că economia globală se află pe o tendință similară cu cea din anii 1920, tendință ce a culminat în Marea criză economică din 1929 din cauza inegalităților și instabilității piețelor financiare, transmite site-ul publicației TheGuardian.