Ajută și un erou român! Un luptător de la trupele speciale ale SAS Timiș suferă de o boală rară

Românii s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina, însă acum și un polițist de la trupele speciale ale SAS Timiș are nevoie de ajutor. Omul legii, în vârstă de doar 41 de ani, suferă de o boală rară pentru care a fost operat în primă fază. Acesta este căsătorit și are un copil, iar colegii săi din poliție au demarat o campanie de strângere de fonduri, la care românii cu suflet mare sunt invitați să contribuie.

El este Cătălin, un polițist "special", din Fortele Speciale ale Politiei Romane. Un polițist bun, un profesionist desăvârșit, un tată, un familist. Este unul dintre miile de polițiști care strică somnul celor certați cu legea, pentru ca noi, ceilalți, să putem dormi mai liniștiți. Cătălin are doar 41 de ani, are o soție și un copil, care tremură pentru el de fiecare dată când aud știri despre polițiști împușcați, tăiați, loviți. Acum, însă, familia sa mai are un motiv de îngrijorare, Cătălin este foarte bolnav. A fost diagnosticat cu o tumoră foarte rară la stomac. Atât de rară, încât în toată lumea au existat doar 64 de cazuri!! Pe data de 29.11.2021, Cătălin a fost operat în Turcia, operația a decurs bine, însă recuperarea este extrem de costisitoare. Nenumărate și extrem de scumpe tratamente sunt necesare. Când postam zilele trecute despre refugiații din Ucraina și spuneam că trebuie ajutați, am primit foarte multe înjurături, reproșându-mi-se că ne dăm prea mult interesul pentru alții, dar pe ai noștri îi cam uităm.

Uite, aveți șansa să faceți ceva pentru un ROMÂN! Hai să-l ajutăm pe Cătălin să trăiască! Hai să-l ajutăm să strice în continuare somnul infractorilor! Oricine vrea să ajute, o poate foarte simplu, donând orice sumă în următoarele conturi, deschise la Banca Țiriac:

RO47BACX0000001066853001 EURO

RO74BACX0000001066853000 LEI

Titular: Baicu Claudia Lucia

Update cont paypal: claudia2.baicu@gmail.com

Mulțumesc în numele familiei lui Cătălin!