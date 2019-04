ALDE începe OFENSIVA TOTALĂ împotriva liderilor europeni: După reacția VIOLENTĂ a Noricăi Nicolai, și Renate Webber a trimis o scrisoare celor din PE

Eurodeputata ALDE Renate Weber a transmis, marți, o scrisoare către președintele Parlamentului European Antonio Tajani și colegilor europarlamentari în care le-a spus că nu mai pot fi acceptate dublul standard și limbaj ale liderilor europeni, atunci când vine vorba despre statul de drept.

„Am trimis o scrisoare colegilor europarlamentari pentru a condamna ceea ce eu consider ca fiind o imixtiune de nepermis in mersul unei anchete judiciare perfect legitime si legale din Romania. Nu putem accepta dubla masura, dublu standard si nu putem accepta sa vedem un dublu limbaj din partea unor lideri europeni mai ales cand vine vorba de statul de drept si de principiile acestuia”, a scris Renate Weber, marți, pe Facebook, ea atașând și conținutul scrisorii.

Redăm integral scrisoare trimisă de europarlamentarul ALDE Renate Weber:

„Dragi colegi,

Cativa dintre liderii nostri si-au exprimat recent ingrijorarile cu privire la ancheta care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi si au solicitat, nici mai mult nici mai putin, ca ancheta sa fie oprita si toate masurile luate impotriva doamnei Kovesi sa fie inlaturate. Nu stiu care sunt probele din dosar si nu trebuie sa stiu, in aceasta etapa procesuala, legal si normal, ancheta avand caracter confidential, nu public. Dar stiu ca respectarea independentei magistratilor, inclusiv a procurorilor, implica sa nu faci nimic din ce ar putea fi considerat presiune asupra lor. Mai mult, potrivt legislatiei din Romania masurile procedurale ale controlui judiciar pot fi revizuite de un judecator. Cazul doamnei Kovesi va fi transat de un judecator independent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in data de 3 aprilie.

Postarile de pe Twitter si Facebook ale presedintelui Tajani si ale altor lideri de grup, inclusiv ideea de a discuta cazul acesta in Conferinta Presedintilor de maine, in aceeasi zi in care cazul doamnei Kovesi va ajunge in instanta, ar putea fi vazuta ca o imixtiune in activitatea sistemului judiciar din Romania. Nu de putine ori membrii CSM au considerat ca politicienii care fac declaratii publice cu privire la mersul unor anchete aduc prejudicii, interfereaza cu sistemul judiciar, punand presiune pe judecatori si procurori.

Aceeasi interpretare a fost facuta si de catre Comisia Europeana in cateva rapoarte MCV, considerand ca pozitiile publice ale unor politicieni in timpul unor investigatii sunt inadmisibile. Acelasi rationament trebuie sa se aplice si de aceasta data, indiferent de unde sunt politicienii, ce rang au in ierarhia Parlamentului European ori cine este acuzatul! Dragi colegi, de 29 de ani lupt neincetat pentru independenta sistemului de justitie din tara mea, din societatea civila in primii 18 ani si ca om politic in ultimii 11 ani. Va rog sa respectati acest prinicipiu, al independentei justitiei, altfel, apelul dumneavoastra pentru respectarea statului de drept ar fi, in cel mai bun caz, unul duplicitar”.

Scrisoarea Renatei Weber vine în contextul în care Antonio Tajani a afirmat, vinerea trecută pe Twitter, că este îngrijorat de veştile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruţa Kovesi, precizând că PE susţine candidatura acestei la şefia Parchetului UE şi că va ridica problema la reuniunea de miercurea viitoare cu liderii grupurilor.

Aceleași îngrijorări le-a transmis și Comisia Europeană, purtătorul de cuvânt al CE, Margaritas Schinas, afirmând, săptămâna trecută, că e crucial ca toţi candidaţii înscrişi pentru şefia Parchetului European, printre care se număr şi Laura Codruţa Kovesi, să fie trataţi corect şi să poată participa la toţi paşii procedurii de selecţie.

Pe 27 martie a avut loc a doua rundă negocieri între Parlamentul European şi Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-şef european, funcție pentru care candidează și Laura Codruța Kovesi, care însă nu s-a finalizat cu o concluzie. Mai urmează două runde de negocieri între echipa PE şi Consiliu, pe 4 şi 10 aprilie.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie vor judeca, miercuri, 3 aprilie, contestaţia Laurei Codruţa Kovesi împotriva controlului judiciar pentru 60 de zile dispus de către procurorii Secţiei de anchetare a magistraţilor.

Eurodeputatul ALDE Norica Nicolai a transmis un mesaj liderul ALDE european, Guy Verhofstadt, și liderului grupului parlamentar al PPE, Manfred Weber, spunându-le acestora că s-a săturat de dublul lor standard și de faptul că „și permit să dea ordine sistemului de justiție din România”.

„Am un mesaj pentru Guy Verhofstadt și Manfred Weber, politicieni pe care credeam că-i cunosc, care își permit să dea ordine sistemului de justiție din România și cer suspendarea legilor din țara noastră doar pentru ca ei să-și bifeze proiectul politic de a o pune pe Laura Codruța Kovesi în fruntea EPPO”, a scris Norica Nicolai, marți, pe Facebook.

Ea a adăugat că cei doi oficiali europeni cer în permanență României să aibă o justiție independență, însă vor o Uniune Europeană doar a lor, „cei care și-au făcut un scop în viață din a-i umili pe ceilalți”.

„Destul! M-am săturat de dublul vostru standard, m-am săturat de faptul că ne cereți permanent o justiție independentă, dar ne dați ordine de la Bruxelles pentru ca cei care vă servesc interesele să fie exonerați de răspundere. Lucrul acesta explică de ce unii au ales să părăsească UE, iar alții să o conteste. Într-o Uniune Europeană care presupune că respectă statul de drept și propriii cetățeni, nu au ce căuta astfel de comportamente hegemonice care dăunează întregului proiect european. Am înțeles clar că voi sunteți cei care vreți o altă Uniune Europeană, doar a voastră, a celor care și-au făcut un scop în viață din a-i umili pe ceilalți. Nu asta este Uniunea Europeană la care noi am aderat și care ni s-a promis, ea este o Uniune a respectului, a solidarității, a egalității dintre cetățeni și statele membre.

Sper ca următorul Parlament European să nu vă mai găsească în poziții din care să vă manifestați în acest mod față de Europa deoarece voi sunteți cei care faceți cele mai mari deservicii acestui proiect!”, a conchis eurodeputatul ALDE.

Reacția Noricăi Nicolai vine în contextul criticilor lui Guy Verhofstadt, care la începutul lunii ianuarie spunea că, în cazul în care partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu susţine aplicarea în totalitate a recomandărilor Comisiei de la Veneţia în privinţa legilor justiţiei şi ONG-urilor va avea „un loc binemeritat în interiorul familiei ALDE, dacă nu, nu”.

