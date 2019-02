ALDE nu merge cu PSD la europarlamentare! Călin Popescu Tăriceanu: 'Noi am început deja pregătirile, am dat startul oficial de campanie'

Preşedintele Senatului şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că au început deja pregătirile în cadrul partidului său pentru alegerile europarlamentare şi a menţionat că o decizie finală dacă se va merge pe liste separate sau în alianţă cu PSD va fi luată în cadrul coaliţiei, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Veste uriașă pentru români! Dispare o taxă plătită de sute de mii de oameni

"Noi am început deja pregătirile, am dat startul oficial de campanie. Vă pot spune că o jumătate de zi, la sediul ALDE, nu am făcut decât să lucrăm pe campanie cu echipa pe care deja am desemnat-o, cu o parte din echipă, nu cu toţi, pentru că există un sentiment destul de larg răspândit în partid, care vrea să demonstreze de ceea ce este capabil partidul şi atunci colegii mei pledează pentru a merge pe liste separate. Fără îndoială, mersul pe liste separate are şi avantaje, dar nu numai, are şi dezavantaje şi deci trebuie să cântărim, dar acest lucru îl facem în cadrul coaliţiei şi vom hotărâ în final", a precizat Tăriceanu la Antena 3.