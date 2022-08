Aleksandr Lukașenko: 'Liderii Ucrainei fumează, trag pe nas și beau!'

Ucrainenii nu sunt naționaliști, cu excepția camarilei de la putere, a declarat președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, potrivit BelTA.

"Personal, am o atitudine foarte amabilă și bună față de ucraineni. Inclusiv oamenii din vestul Ucrainei. Nu există nimic rău în ei. Ei nu sunt naționaliști. Naționaliștii sunt cei care sunt în vârf, începând cu cei care fumează, trag pe nas și beau chestii și apoi dau din gură la televizor. Dar oamenii sunt buni. Aceștia sunt genul nostru de oameni. De aceea, am considerat necesar să felicit națiunea ucraineană [de Ziua Independenței] ca întotdeauna".

Mesajul de felicitare a întâmpinat un răspuns negativ din partea politicienilor ucraineni. Un parlamentar ucrainean l-a amenințat pe Aleksandr Lukașenko cu bătaia.

Ca răspuns, Biroul Procurorului General al Belarusului a deschis o anchetă penală împotriva sa. Cu toate acestea, Aleksandr Lukașenko nu îi acordă atenție. "În ceea ce privește faptul că cineva a înnebunit acolo, este exact ca în cazul lui Scholz. Nici măcar nu i-am dat atenție", a declarat el.

Președintele din Belarus a remarcat că sentimentele sale personale și opiniile sale de om de stat se întrepătrund în atitudinea sa față de Ucraina. "Rădăcinile mele de stră-străbunici sunt îngropate undeva între Cernigov și Kiev. Numele meu de familie este de la sine înțeles. Slavă Domnului că l-am păstrat", a declarat Aleksandr Lukașenko. "Nu ne putem alege vecinii, am spus-o de multe ori. Vecinii sunt aleși de Dumnezeu. Din moment ce sunt un dar de la Dumnezeu, ar trebui să îi tratăm în mod corespunzător. În al treilea rând, aceștia sunt genul nostru de oameni, aceștia sunt slavi. Cu toții ne tragem din aceeași rădăcină. Per ansamblu, am admirat întotdeauna Ucraina."