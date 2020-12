ALERTĂ - Cuscrul şefului DNA, condamnat definitiv la închisoare pentru fapte de corupţie

Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul oraşului Şimleul Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Curtea a menţinut practic decizia din prima instanţă. Edilul urmează să fie eliberat din funcţie. Ţurcaş este cuscrul şefului DNA, Crin Bologa (foto), cel care se declara recent dezamăgit de faptul că românii votează persoane acuzate de corupţie, în ciuda faptului că socrul fiicei sale tocmai fusese reales din postura de condamnat în prima instanţă.

MINUTA:

I. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen. admite apelul declarat de inculpatul MI împotriva sentin?ei penale nr. 132/20.07.2020 a Tribunalului Maramure?, pe care o desfiin?ează numai cu privire la re?inerea dispozi?iilor art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 ?i, judecând: Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 din încadrarea juridică prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal din 1969. Men?ine celelalte dispozi?ii din sentin?a penală atacată care nu contravin prezentei decizii. Cheltuielile judiciare în apelul inculpatului rămân în sarcina statului. II.În baza art. 421 pct. 1 lit. b C. pr. pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatul ?SC, HC, DV, MEM, HV ?i ORC împotriva aceleia?i sentin?e penale atacate. Stabile?te în favoarea Baroului Cluj suma de câte 500 lei, reprezentând onorariu par?ial pentru apărătorii desemna?i din oficiu ai inculpa?ilor MI, HC, MEM, HV ?i ORC, ce se vor avansa din FMJ. Obligă apelan?ii-inculpa?i la plata sumei de câte 400 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02 decembrie 2020.

Potrivit presei locale, datele ce se regăsesc în rechizitoriul cauzei arată că: „În cursul anului 2008, inculpaţii Ţ.S.C, H.C., D.V. şi M.E.M în calitate de membri ai comisiei de fond funciar, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu care le reveneau, au participat la reconstituirea în mod nelegal a dreptului de proprietate de pe urma defunctei B.F., deşi moştenitorii nu au formulat cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate, aceştia nu aveau dreptul la reconstituire pentru o suprafaţă de teren de 2,98 ha, fiind induşi în eroare cu privire la amplasamentul şi calitatea terenului pe care urma să fie reconstituit dreptul de proprietate, cauzând prin aceasta o daună oraşului Şimleu Silvaniei, prin ieşirea din proprietatea unităţii administrativ – teritoriale a unei suprafeţe de teren atribuite ilegal, în cuantum de 283.994 lei, la nivelul anului 2008. Inculpatul H.V., socrul inculpatei H.C, a semnat ca beneficiar procesul – verbal de punere în posesie cu privire la acest teren.

Tot în cursul anului 2008, aceiaşi inculpaţi, în aceleaşi calităţi şi-au exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, inducându-l în eroare pe numitul N.D., persoană în vârstă, aflată în stare de vulnerabilitate, cu privire la amplasamentul şi calitatea terenului pe care urma să-i fie reconstituit dreptul de proprietate, schimbând în mod ilegal şi nejustificat categoria şi calitatea terenului, iar ulterior, în scopul dezvoltării unor proiecte imobiliare şi a obţinerii de foloase materiale pentru sine şi pentru alţii, au participat sau au facilitat, după caz, dezmembrarea acestui teren, o suprafaţă de 1.000 mp fiind reachiziţionată de primărie contra sumei de 35.974 lei, iar diferenţa de suprafaţă fiind înstrăinată de către inculpatul H.V., care semnase anterior procesul – verbal de punere în posesie în calitate de mandatar al numitului N.D., către societatea administrată de soţia inculpatului Ţ.S.C., pentru suma de 120.000 lei, în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar, în acest mod cauzându-se o daună oraşului Şimleu Silvaniei, constând în cele două sume, de 35.974 lei şi 120.000 lei. Documentele aferente solicitării privind întabularea în cartea funciară a titlului de proprietate pentru suprafeţele de teren la care s-a făcut referire anterior au fost completate şi semnate în numele N.D., fără însă a avea acordul acestuia, de inculpata H.C. . În luna noiembrie 2008, inculpatul H.V l-a instigat pe inculpatul C.G.D să transfere din contul lui N.D. în contul lui C.D.R suma de 35.800 lei, sumă provenită din săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, reprezentând o parte din produsul infracţiunii, în scopul disimulării originii plăţii sumei de bani, fără ca acesta să cunoască provenienţa sumei de bani. În perioada 2008 – 2009, în urma unui control, reprezentanţii Curţii de Conturi a judeţului Sălaj au constatat că în cursul anului 2007, Primăria oraşului Şimleu Silvaniei a plătit suma de 22.737, 65 lei, fără bază legală, ca urmare a facturării unor lucrări neexecutate către SC P.C, reprezentată de inculpatul M.I.,astfel că au dispus recuperarea acestei sume de la această societate. În acest context, inculpatul ŢSC s-a înţeles cu inculpatul MI să îi restituie această sumă prin simularea unor contracte de execuţie de lucrări cu SC R.E., administrată de inculpatul C.V., lucrări care însă nu au fost executate de niciuna dintre firme, însă au apărut în documente în mod nereal, ca fiind comandate şi recepţionate de către Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, prin intermediul inculpatului ORC, şef al biroului administrativ al instituţiei, primăria achitând totodată din dispoziţia primarului suma de 25.183 lei către S.C. R.E. SRL, reprezentând contravaloarea lucrărilor neexecutate, astfel că instituţia a fost prejudiciată cu această sumă.

În anul 2009, inculpatul CV a facturat în mod nereal către Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei, lucrări de intervenţii la calamităţi în cuantum de 29.950,67 lei, folosindu-se de documente falsificate, respectiv de liste de lucrări pretins a fi fost executate de către SC RE SRL şi care în realitate au fost executate de către SC LC SRL determinând astfel plata de către Primăria oraşului Şimleu Silvaniei prin inculpatul ŢSC, a sumei de 29.950,67 lei şi producerea în acest mod a unui prejudiciu acestei instituţii. În vederea achitării de către Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei către SC RE SRL a sumelor de 25.183,5 lei şi 29.950,67 lei, inculpatul CV a falsificat listele cuprinzând cantităţile de lucrări şi a semnat facturi şi un grafic de intervenţie prin care se atesta în fals executarea unor lucrări de decolmatare a Văii Pusta, iar inculpatul ŢSC a semnat, la rândul său, aceste documente care au fost apoi folosite pentru semnarea ordinelor de plată pentru achitarea sumelor menţionate”.