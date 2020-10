Alertă în SUA - Uraganul Delta ameninţă zona Louisiana şi Florida

Uraganul Delta, a 25-a furtună importantă formată în acest an în Oceanul Atlantic, se îndreaptă spre Golful Mexic şi se prognozează că va lovi săptămâna aceasta zonele de pe coasta americană, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC), citat de Reuters.

Dacă Delta atinge coasta americană a Golfului Mexic va fi doborât un record care datează din anul 1916 pentru cele mai multe furtuni care au primit nume care au lovit Statele Unite, un alt punct de referinţă într-un an marcat de dezastre naturale repetate, de la inundaţii şi viituri până la incendii de vegetaţie şi tornade.Potrivit prognozelor, furtuna va aduce ploi abundente în Peninsula Yucatan din Mexic şi se va îndrepta spre Golful Mexic înainte de a atinge zona de uscat, între Louisiana şi Florida. Este posibil ca până joi fenomenul să crească în intensitate devenind uragan de categoria a 4-a, cu riscul de a provoca daune considerabile.Delta se afla marţi la 185 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman, fiind ''în toiul unui episod foarte impresionant de intensificare rapidă'', fenomenul fiind însoţit de viteze ale vântului de 175 kilometri la oră, a declarat meteorologul NHC Eric Blake, citat de Reuters. Până joi, vântul ar putea atinge viteze de 209 kilometri la oră.Aceasta este cea de-a 25-a furtună care a primit nume formată în Oceanul Atlantic în acest sezon al uraganelor, care se desfăşoară între 1 iunie şi 30 noiembrie.În acest an s-au format atât de multe furtuni în Oceanul Atlantic încât meteorologii au rămas fără nume preselectate, apelând în cele din urmă la alfabetul grecesc.Dacă Delta atinge zonele de coastă, va fi cea de-a zecea furtună numită care va lovi Statele Unite.''Va fi un uragan de mare impact'', a spus Dan Kottlowski, meteorolog în cadrul AccuWeather.Companiile din extracţia petrolului şi a gazelor naturale Golful Mexic, Chevron Corp, BP PLC, BHP Group şi Occidental Petroleum, au început operaţiunile de mutare a personalului şi de asigurare a instalaţiilor din larg.Furtunile importante din acest an au costat până în prezent circa 9 miliarde de dolari în pierderi asigurate, comparativ cu 75 miliarde dolari în 2017, potrivitlui Andrew Siffert, vicepreşedinte în cadrul companiei de brokeraj în reasigurări BMS Group.