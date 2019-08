Alertă nucleară - O rachetă cu propulsie nucleară A EXPLODAT în Rusia (VIDEO)

O navă destinată colectării şi depozitării deşeurilor radioactive lichide a fost observată în Marea Albă, în zona localităţii Nionoks, în apropiere de oraşul Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei), unde la 8 august a explodat - conform autorităţilor militare ruse - un motor de rachetă cu propulsie lichidă, în timpul unui test, informează vineri publicaţia independentă rusă Meduza.

În relatarea sa, publicaţia rusă se bazează pe constatarea expertului american Jeffrey Lewis, de Middlebury Institute of International Studies at Monterey, care a descoperit vasul "Serebrianka" într-o imagine de satelit a proiectului Planet.Jeffrey Lewis consideră că "Serebrianka" a apărut în zonă din cauza testelor cu o rachetă balistică cu propulsie nucleară.Pe o hartă publicată de el este menţionat locul pe ţărm unde se presupune că ar fi situată platforma de lansare a rachetelor balistice "Burevestnik". Pe hartă acest loc este desemnat ca ŤPossible SSC-X-9 Launch Siteť, după numele de cod NATO pentru acest tip de rachete ruseşti.

În plus, două nave neidentificate şi o barjă au fost observate pe mare, deşi această zonă a Mării Albe este închisă navigaţiei libere.

BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I