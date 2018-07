ALERTĂ - Pilotul avionului MIG 21 a murit: acesta a încercat să se catapulteze

Un MiG-21 LanceR s-a prăbuşit sâmbătă în timpul unui show aviatic la Baza Aeriană Borcea.

Deşi martorii afirmau iniţial că pilotul s-a catapultat, surse din rândurile organizatorilor spun însă că aceasta ar fi murit în explozia care a urmat prăbuşirii.

"O aeronavă MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 86 Aeriană Feteşti s-a prăbuşit sâmbătă, 7 iulie, în jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locaţia bazei aeriene. Nu sunt, la acest moment, date disponibile referitoare la starea pilotului sau dacă acesta a executat manevre de catapultare", anunţă MApN.

Conducerea Bazei 86 Aeriană a pus în aplicare de urgenţă planul de intervenţie în astfel de situaţii.

O comisie numită la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene se va deplasa de urgenţă la locul prăbuşirii pentru investigarea evenimentului.

Aeronava participa la un miting aerian organizat la Baza 86 Aeriană.

La Baza 86 Aeriană Borcea a avut loc sâmbătă Ziua Porţilor Deschise, fiind organizat un show aviatic de către Forţele Aeriene Române, dar şi de invitaţi speciali, printre care Iacării Acrobaţi.

Ultimul accident în care a fost implicat un avion Mig 21 LanceR a avut loc în 12 iunie 2017, în apropierea Aeroportului "Mihail Kogălniceanu".

Forţele Aeriene Române au primit în dotare primul avion MiG-21F-13 în anul 1962, iar ulterior au intrat în serviciu variantele MiG-21 PF (denumire locală MiG-21RFM), MiG-21 PFM (denumire locală MiG-21RFMM), MiG-21M şi MiG-21MF. De-a lungul timpului au intrat în dotarea Forţelor Aeriene peste 400 de avioane MiG-21, ultimul avion de acest tip intrând în serviciu în anul 1982. MiG-21 a fost proiectat ca un avion de interceptare de front, destinat să execute misiuni în condiţii meteorologice normale şi a zburat pentru prima dată în anul 1957.

Avionul a intrat în producţie de serie în anul 1958, fiind echipat cu un motor cu reacţie Tumanski R-11, atingând forma finală un an mai târziu sub denumirea MiG-21F. În anul 1992, Forţele Aeriene Române au iniţiat un program de modernizare a aparatelor MiG-21, pentru a asigura interoperabilitatea cu NATO şi pentru a mări capacitatea acestora de a executa misiuni la cerinţele luptei aeriene moderne. Programul de modernizare a vizat crearea unor variante ale avionului, având la bază o configuraţie comună, în funcţie de misiunile pe care urmau să le execute: MiG-21 LanceR A (pentru misiuni aer-sol), LanceR B (versiune de instruire) şi LanceR C (optimizate pentru misiuni aer-aer).