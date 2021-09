Alexandru Albu: Nu îmi e teamă de nimeni de la UTA

Fotbalistul echipei FC Rapid, Alexandru Albu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că în meciul de vineri seara nu îi este teamă de nimeni de la UTA, formaţie pentru care a jucat în sezonul trecut.

"UTA este o echipă solidă, o echipă arţăgoasă care acasă este mai agresivă datorită suporterilor. Dar nu ne sperie, o să le ţinem piept. Sunt sigur că vor fi foarte mulţi suporteri rapidişti alături de noi. Mergem la victorie, toată lumea ştie ce are de făcut şi sunt sigur că va ieşi aşa cum trebuie. Nu îmi e teamă de nimeni de la UTA, mie nici de Messi nu îmi e teamă. Pericolul însă poate să vină de la orice jucător, poate să dea gol şi un junior. Noi trebuie să fim atenţi şi să ne facem treaba în teren. Jucăm în deplasare cu o echipă foarte bună care este acum pe locul 3 sau 4. Repet, mergem la victorie, dar dacă luăm şi un punct, tot e bine decât deloc", a afirmat mijlocaşul.

"Prieteni am la Arad, dar nu va fi un meci special pentru mine. Îl tratez ca pe oricare alt meci. Nu am nimic de demonstrat nimănui. Ce am avut de demonstrat am demonstrat pe teren cât timp am fost la UTA. Mă voi bucura dacă dau eu gol sau oricare alt coleg. S-a întâmplat şi prima înfrângere, cea cu Craiova. Nu avem ce să ne reproşăm, suntem aceiaşi băieţi, suntem la fel, nu există nicio presiune. Chiar mă bucur că a venit acest duş rece, poate că a fost mai bine aşa", a adăugat el, informează Agerpres.

Alexandru Albu a menţionat că se aştepta să fie convocat la echipa naţională de selecţionerul Mirel Rădoi pentru meciurile cu Islanda, Liechtenstein şi Macedonia de Nord.

"Sincer, mă aşteptam să fiu convocat la echipa naţională mai ales după acest start de sezon bun şi ţinând cont că am încheiat şi sezonul trecut foarte bine. Mă aşteptam, dar nu e nimic, aşa decis antrenorul să facă selecţia... nu am nimic împotrivă. Eu mă pregătesc în continuare pentru a demonstra că merit o şansă să fiu la naţională", a precizat Albu.

La conferinţa de presă, antrenorul Adrian Matei a declarat că Rapid va încerca să câştige cât mai multe puncte în partida din deplasare cu UTA.

"UTA este o echipă care confirmă şi care anul acesta îşi propune să facă mai multe lucruri decât sezonul precedent. Am văzut că s-au vândut toate biletele, aşadar va fi un meci cu un stadion plin, ceea ce nu am întâlnit până acum în deplasare. Vom încerca să obţinem cât mai multe puncte, sper să avem şi un joc cât mai bun", a menţionat tehnicianul rapidist.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, formaţia UTA, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Ligii I.