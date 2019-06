Alexandru Cumpănaşu: 'Provocarea de la Valea Uzului sa aibă legatura cu fantomaticile voturi UDMR?'

Preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu, critică poziţia UDMR în conflictul de la Valea Uzului, lăsând să se înţeleagă faptul că formaţiunea politică maghiară nu este deloc străină de organizarea etnicilor. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, preşedintele CNMR conturează contextul acestor tensiuni dintre maghiari şi români, ''atât de dorite de UDMR''.

''Manipularea si nesimtirea continua la Valea Uzului: 1000 de cetateni romani de etnie maghiara au oprit cetateni romani de etnie romana sa desfasoare o activitate planificata si aprobata in cimitir iar UDMR urla de-l ia toti d...ii si este preluat (pt ca "ai nostri" tac) cum ca cetateni romani de etnie romana i-au atacat cu noroi. Am si eu o intrebare: cui foloseste toata aceasta provocare?!. Sa fie in legatura cu miscarile de trupe de la granita?. Sa aibă legatura cu fantomaticile voturi UDMR din fiecare judet fix cand se pune problema disparitiei pragului pt folosirea limbii maghiare in administratie?!. Pe principiul: avem cetateni romani de etnie maghiara in fiecare judet asadar se justifica?!

Ca sa nu mai vorbesc de abordarea UDMR de astazi care vorbeste de cetateni maghiari si romani la Valea Uzului. Nu dragi deputati ROMANI ai UDMR, in tara asta sunt numai cetateni romani. Punct!'', a scris Alexandru Cumpănaşu.