Alexandru Cumpănașu va organiza un miting la Caracal, după dezvăluirile despre clubul de noapte ce funcționa într-un spațiu al primăriei

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata de 15 ani pe care monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, a ucis-o, este revoltat de ultimele descoperiri din Caracal, respectiv de clubul de noapte în care se prostituau fete minore, spațiu care aparținea primăriei din localitate.

"INCREDIBIL‼PRIMARUL DIN CARACAL SI CODITA DE URGENTA LA PUSCARIE‼‼‼Dragi romani, orice comentariu este de prisos! Am avut dreptate cu TOT‼‼‼ Mai conteaza? Nu stiu... Lupta mea si a tuturor romanilor a DAT ROADE care au sustinut ca Romania are CLANURI si ca in judetul Olt si Caracal sunt RETELE si CLANURI‼‼‼Insa asa ceva va dau cuvantul de onoare ca nu mi-am putut imagina: IN CARACAL (Un oras cu 30000 locuitori), unde toata lumea stie pe toata lumea aflam astazi ca fete de liceu erau sechestrate sau fortate sa se prostitueze intr-un "club de noapte" CU SEDIUL INTR-UN SPATIU AL PRIMARIEI CARACAL‼‼‼‼‼MAI FRATILOR AM INNEBUNIT!?

Citește și: Comisia SRI îl avertizează pe Klaus Iohannis:Nu-ți bate joc de Constituție! Există și varianta suspendării!

Mai mult decat atat Remus Radoi - "omul de afaceri" promovat de unele televiziuni ca un luptator impotriva traficului de persoane ASIGURA PAZA clubului!!! Adica TOT PROCESUL DE RACOLARE, ADUCERE SI SUPRAVEGHERE "CLIENTI" SI SUPRAVEGHEREA FETELOR TRAFICATE IN ACEL CLUB!!! ESTE PREA MULT CHIAR SI PENTRU MINE. PE DATA DE 15 FEBRUARIE VOM AVEA MITING IN FATA PRIMARIEI SI POLITIEI DIN CARACAL‼ CODITA SI PRIMARUL LA PUSCARIE CU VOI‼‼‼ Cati STABI din Caracal or fi trecut pe la fetele astea de liceu din acest "club"??? Cati Politisti??? Cati procurori??? Cati politicieni??? Cati decidenti!? NU MAI AM NIMIC DE SPUS!", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.

Citește și: Se cutremură Europa! Laura Codruța Kovesi își intră în pâine: ‘Frauda, corupția, spălarea de bani și frauda transfrontalieră în materie de TVA’