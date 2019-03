Alexandru David confirmă zvonurile plecării sale de la FC Dinamo

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, joi, că în ceea ce priveşte eventuala sa plecare de la gruparea bucureşteană nu este nimic hotărât. El a menţionat că dacă va rămâne îl va lăsa pe Mircea Rednic antrenor câţiva ani, informează News.ro.

“E o furtună într-un pahar cu apă. Nu e nimic hotărât. Există lucruri care mi s-au întâmplat la invel personal, am primit nişte oferte, am discutat şi cu domnul Negoiţă eventualitatea dacă ar fi o problemă foarte mare dacă aş pleca de la Dinamo. A rămas să mai discutăm, să analizăm, nu e nimic care se va întâmpla în următoarea săptămână, două, trei… A rămas să mai discutăm în următoarele săptămâni. Niciun om nu este ne neînlocuit. Nu îmi place să plec pe vreme de furtună, îmi place să mă bat. Dar vom vedea. Dacă am un regret dacă aş pleca în următoarea perioadă este că nu am fost contemporan cu performanţe mai notabile ale echipei Dinamo”, a spus David la Digi Sport.

El a menţionat că are un regret “la nivel uman” în ceea ce îl priveşte pe Claudiu Niculescu. “Am făcut atunci o mişcare pe care mi-am asumat-o şi de care nu mă dezic. Câteodată e bine să îţi tai o mână ca să supravieţuieşti. Îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat lui Claudiu. Şi pot să confirm că am discutat cu el în acea noapte. M-am dus aşteptându-mă să îmi iau doi pumni în faţă în miez de noapte şi am avut de fapt o întâlnire care m-a încărcat pozitiv”, a afirmat David. “În ceea ce îl priveşte pe Florin Bratu, era un moment în care pierduse situaţia de sub control”, a adăugat oficialul.

Alexandru David a declarat că Dinamo are nevoie de stabilitate în ceea ce priveşte banca tehnică. “Cu Dinamo trebuie să se întâmple un lucru foarte simplu: să existe stabilitate şi încredere în ceea ce îl priveşte pe Mircea Rednic. Să se meargă câţiva ani pe mâna unui antrenor. Cred că trebuie lăsat cu orice preţ să îşi facă treaba. Dacă voi rămâne la Dinamo sută la sută asta voi face indiferent de greutăţi”.

David a precizat şi ce s-ar întâmpla dacă el ar pleca de la Dinamo. “Există oameni competenţi care pot prelua din mers şi pot face ca această funcţie de preşedinte al Consiliului de Administraţie să nu aibă o importanţă determinantă în viaţa clubului. În momentul în care lucrurile vor fi cu adevărat clare o să facem şi un anunţ oficial”, a afirmat el.