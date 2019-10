Alexandru Mitriţă, după egalul cu Norvegia: 'Mi-au dat lacrimile. Trebuie să visăm şi să luptăm în continuare'

Atacantul Alexandru Mitriţă a declarat, marţi seară, că naţionala României a făcut un meci bun cu Norvegia, scor 1-1, din preliminariile CE-2020, subliniind că a fost impresionat de atmosfera de pe Arena Naţională, unde echipa a fost încurajată de aproximativ 30.000 de copii.

"Am făcut un meci bun, din păcate a venit un gol în minutul 90. Ne-am bucurat, dar după acea am primit gol. Trebuie să luptăm până la capăt, nimeni nu se aștepta să câștigăm în această seară. Trebuie să visăm, să mergem să luptăm. Avem șansele noastre, de ce nu? Sunt foarte bucuros, am dat două goluri (n.r. - cu Insulele Feroe și Norvegia). Au fost multe discuții care n-au avut niciun rost. Sunt forte bucuros de reușitele mele. Vă dați seama că este un stres imens și pentru Cosmin Contra. Să trăiești 90 de minute meciul pe bancă și să fii egalat. A fost nervozitate pe bancă, ne doream victoria.

Vreau să le mulțumesc copiilor, mi-au dat lacrimile de bucurie când am venit la stadion. A fost o fericire imensă pentru noi. Eu sper ca acești copii, peste ani, să ne reprezinte la un Campionat European sau Campionat Mondial. Sper să nu cedăm, să luptăm până la capăt. Așa este fotbalul, 90 de minute te bucuri, dar după aceea primești un gol și ești trist. Copiii au respectul meu. Au strigat numele meu și pentru mine a fost un lucru de nedescris. Le-am dat și eu un tricou.", a declarat Mitriţă la Pro TV.

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei.

Au marcat: Mitriţă '62 / Sorloth '90+2.

