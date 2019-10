Alexandru Petrescu a luat foc când a auzit că Ludovic Orban vrea să deființeze Ministerul Comunicațiilor: 'S-ar pierde extrem de mulţi bani europeni'

Desfiinţarea Ministerului Comunicaţiilor ar fi o greşeală, în condiţiile în care acest lucru ar duce la întârzieri în programele de digitalizare şi la pierderea unei sume mari de bani europeni, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul interimar de resort, Alexandru Petrescu.

El a participat, joi, la Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US şi, la plecare, a fost întrebat cum vede intenţia PNL de a desfiinţa Ministerul Comunicaţiilor şi contopirea lui cu cel al Transporturilor, în viitorul Guvern."Cred că este o soluţie total neinspirată desfiinţarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi, dacă se confirmă, alipirea sau înglobarea acestui minister în cadrul Ministerului Transporturilor. Va duce la o activitate subperformantă a ambelor instituţii ministeriale. Cred cu tărie că Ministerul Comunicaţiilor trebuie să rămână un minister de linie, de sine stătător", a spus Petrescu.

În opinia sa, activitatea din ministerul pe care îl reprezintă nu este compatibilă cu cea din ministerul Transporturilor.



"PNL a mai avut o tentativă, pe vremea Convenţiei Democratice, chiar dusă la bun sfârşit, de desfiinţare a ministerului. Era o realitate diferită de cea a Europei lui 2019. Astăzi ponderea proiectelor, agendei ce ţine de digital este extrem de importantă în cadrul activităţii ministerului. Să nu uităm că am avut portofoliul european de economie digitală, avem de recuperat în ceea ce priveşte alinierea la standardele digitale europene, fapt pentru care o desfiinţare a acestui minister ar fi o decizie extrem de neinspirată, cu o serie de consecinţe dezastruoase în ceea ce priveşte efortul de digitalizare a României", a continuat Petrescu.



Întrebat care ar fi efectele negative, el a răspuns: "S-ar întârzia programele ce ţin de agenda de digitalizare, s-ar pierde extrem de mulţi bani europeni şi principalul pierzător va fi cetăţeanul român, care nu va mai putea beneficia pe viitor de servicii publice digitizate".