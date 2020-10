Alexandru Rafila îi răspunde lui Ciolacu: 'Cred că putem face alegeri dacă numărul de cazuri se va stabiliza şi va începe să scadă'

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS a discutat despre explozia de cazuri de COVID-19 din România, înregistrate în ultimele săptămâni. Președintele Societății Române de Microbiologie este de părere că varianta optimă în țara noastră nu este un lockdown, ci intervențiile punctuale. Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța că va avea o discuţie cu medicul Alexandru Rafila pentru a înţelege mai bine care este situaţia sanitară în ţară şi dacă se pot face alegeri în siguranţă.

„Varianta optimistă în acest moment o să fie legată de intervenții punctuale. Un lockdown total este împovărător din punct de vedere economic și social. Sunt foarte îngrijorat când văd ce se întâmplă în Cehia. (...) Această creștere s-a întâmplat într-o lună jumate. Am auzit diverse proiecții că situația se va stabiliza, eu cred ca toți ne dorim lucrurl acesta. Cred că putem face alegeri dacă numărul de cazuri se va stabiliza şi va începe să scadă”, a precizat Alexandru Rafila, la România TV.

Legat de numărul de pacienți diagnosticați cu COVID-19, dar și cazurile grave, ce au nevoie de îngrijiri medicale în secțiile de ATI, profesorul Rafila a explicat:

„Să vedem dacă aceste măsuri luate de autorități vor avea un impact real asupra numărului de cazuri și dincolo de statistici, care nu ne spun nimic, ne spun ceva în măsura în care vom fi afectați în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate, atât pentru pacineții infectați, dacă jumătate dintre pacineții dintr-o zi au nevoie de spitalizare, înseamnă deci în fiecare zi aproximativ 2.500 de pacienți, la care se adaugă cei care ajung în ATI. Situația devine din ce în ce mai serioasă, nu e vorba doar de paturi, ci și de personal medical (...) Situația e foarte complicată, părerea mea este că în zece zile, maxim două săptămâni, o să vedem dacă putem să discutăm de o continuare a activității într-un mod apropiat de normal, sau vom ajunge iar la o situație limită care ar putea să imită”, a declarat Alexandru Rafila, la România TV.

Totodată, profesorul Rafila este de părere că România ar putea urma modelul suedez în combaterea efectelor pandemiei. „Cred ca ar fi bine sa urmam modelul suedez. Suedezii respecta regulile si au cele mai putine cazuri de covid. Cu cat numarul de cazuri e mai mare, cu atat efectul unei masuri de sanatate publica e mai mic. Avem 500 de cazuri in plus in fiecare saptamana. Cu cat luam masurile mai tarziu, cu atat ele ar fi mai dure si ar dura mai mult. Masura care a lipsit in aceasta vara a fost cea de organizare a sistemului de sanatate publica. Acum sistemul e depasit de situatie”, a precizat el.