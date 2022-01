Alexandru Rafila: NU am luat în calcul demisia. Mi se pare o NEBUNIE!/ VIDEO

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila precizează că nu ia în calcul demisia, deşi nu are ”niuciun apetit” pentru postul de ministru, el având o profesi, ”spre deosebire de multe alte persoane din politica românească ”, dar i se pare o nebunie să crezi că poţi să gestionezi o criză de orice fel prin nişte schimbări care au loc la două săptămâni, la o lună, la două luni, la trei luni.

Alexandru Rafila aminteşte că România a avut şase miniştri ai Sănătăţii în ultimii doi ani, arătând că în mod clar o criză sanitară majoră nu poate fi gestionată cu astfel de frecvente schimbări. El susţine că acesta este şi motivul pentru care nu ia în calcul demisia.

„Eu nu am luat-o în calcul (posibilitatea demisiei – n.r.) şi vă spun şi din ce cauză, pentru că nu am niciun fel de apetit pentru postul de ministru, nu am avut nici la numire... spre deosebire de multe alte persoane din politica românească, eu chiar am o profesiune, dar mi se pare o nebunie să crezi că poţi să gestionezi o criză de orice fel prin nişte schimbări care au loc la două săptămâni, la o lună, la două luni, la trei luni. Noi am avut şase miniştri ai Sănătăţii în decurs de doi ani. Deci durata de viaţă medie a unui ministru al Sănătăţii a fost de patru luni în criză majoră de sănătate publică. Păi e clar că nu poţi să gestionezi o criză majoră de niciun fel cu acest turn over”, a afirmat Alexandru Rafila duminică

Acesta a precizat că a găsit un minister al Sănătăţii „nefuncţional”, fără secretari de stat cu care să „repornească” ministerul.

Rafila susţine că cel mai important lucru pe care a reuşit să îl facă în mandatul de până acum este pregătirea centrelor de evaluare pentru pacienţii cu teste pozitive la infecţia COVID, pregătirea spitalelor, a medicaţiei antivirale iar cel mai important obiectiv al său este redarea încrederii oamenilor în sistemul sanitar.