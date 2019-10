Alianță PSD - Pro România în Parlament: jocuri explozive la formarea guvernului / SURSE

Pro România și PSD au blocat, luni dimineață, în Camera Deputaților, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a initiativei fara penali in functii publice si a abrogarii legii privind recursul compensatoriu, au zis surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO. In comitetul liderilor grupurilor parlamentare, PNL - USR - PMP au facut front comun si au votat pentru, dar Pro Romania si PSD s-au abtinut, UDMR a lipsit, iar minoritatile nu au votat. Cum Pro Romania si PSD detin majoritate in Camera Deputatilor, cele trei proiecte nu au intrat pe ordinea de zi pentru vot final in aceasta saptamana. Reamintim că USR a zis ca acesta este un test pentru a se vedea daca este majoritate pentru instalarea cabinetului Ludovic Orban.

Citește și: SURSE - LISTA miniștrilor PNL: Orban a anunțat candidații la Educație și Agricultură .