Almost 270,000 Romanians celebrate their name day on feast of Saint Demetrius

A number of 269,352 Romanians celebrate their name on October 26, the feast of Saint Demetrius, the most common being the male first name Dumitru - almost 219,000, according to data provided by the Ministry of Internal Affairs (MAI).

According to the MAI, there are 33,536 women and 235,816 men who celebrate their name day on October 26, told Agerpres.

The statistical situation regarding Romanian men who celebrate their name day on Saint Demetrius is:

- Dima - 798

- Dimitri - 657

- Dimitrie - 5,875

- Dimitriu - 10

- Dimitru - 15

- Dumitrache - 722

- Dumitran - 2

- Dumitre - 2

- Dumitrica - 32

- Dumitriu - 31

- Dumitru - 218,950

- Dumitrus - 1

- Dumitrut - 15

- Mitache - 66

- Mitica - 7.127

- Mitrea - 74

- Mitrel - 70

- Mitrica - 97

- Mitru - 177

- Mitrus - 68

- Mitrut - 439

- Mitu - 426

- Mitut - 4

- Mitus - 158.

As to women, MAI provides the following statistics:

- Demetra - 396

- Dima - 15

- Dimitra - 212

- Dimitrica - 2

- Dimitrina - 18

- Dimitrita - 29

- Dumitra - 22,036

- Dumitrana - 267

- Dumitrica - 356

- Dumitrita - 7,428

- Mitica - 574

- Mitra - 287

- Mitrica - 37

- Mita - 1.879.