Ana Birchall, foc și pară la sediul CSM: 'Această nemulțumire este întemeiată. Pentru mine zilele în care sunt ședințe de guvern sunt foarte, foarte dificile'

Ministrul Justiției Ana Birchall a venit miercuri dimineață la CSM unde va avea loc ședință de plen. Ea s-a arătat nemulțumită că a fost invitată din scurt la ședința de plen a CSM, făcând trimitere la agenda ministrului Justiției. „Pentru mine zilele în care sunt ședințe de guvern sunt foarte, foarte dificile”, a punctat Ana Birchall. Pe ordinea de zi se afla validarea Adinei Florea ca șef al Secției de anchetare a magistraților.

„În realitate, faptele vorbesc de la sine. Dar această nemulțumire, dacă este să vorbesc în dreptul meu, este întemeiată. Vă spun și puteți să consultați agenda de astăzi a ministerului și a ministrului justiției. La ora asta era deja programată o întâlnire la minister, la ora 10 este plen la Camera Deputaților, la ora 12 vot final, la ora 14 este plen, după care ședință de guvern. Majoritatea actelor normative care intră în ședința de guvern trebuiesc semnate sau contrasemnate și de ministrul Justiției. Deci pentru mine zilele în care sunt ședințe de guvern sunt foarte, foarte dificile. Deci, revenind la întrebarea dvs, după toate discuțiile care au fost luni, la ora 16.11 am primit un e-mail prin care sunt anunțată că este ședință de plen astăzi la ora 9.00. Eu cred că acest mod de a înțelege dialogul nu știu dacă este productiv, dar din punctul meu de vedere Ministerul Justiției o să continue să facă eforturi și ministrul justiției o să continue să facă eforturi să fie un partener de dialog, transparent instituțional pentru CSM, pentru că până la urmă CSM chiar are un rol extrem de important. Luni, la ora 16.00, am primit acest e-mail prin care sunt invitată să particip astăzi. Judecați dvs dacă s-au respectat cele trei zile”, a spus Ana Birchall, la sediul CSM.

Cât despre tonul agresiv al șefei CSM, Ana Birchall le-a spus jurnaliștilor: „Eu cred că ați văzut ședința de săptămâna trecută în direct”.