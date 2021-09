Analist politic: Jurnalista Natalia Morari are toate șansele să se lanseze în politica din Republica Moldova, îi trebuie doar banii lui Platon

Analistul politic Roman Mihăieș consideră că jurnalista Natalia Morari, care s-a retras din media după ce a recunoscut că tatăl fiului său este omul de afaceri Veaceslav Platon, are toate șansele să se lanseze în politica mare. „Eu consider că Natalia Morari, cu toate aceste scandaluri care au fost, are șansa să pășească în politica mare, transmite Unimedia.info.

Dacă Veaceslav Platon o va susține pe Natalia Morari, aceasta poate crea o formațiune politică pe segmentul de centru, care este total eliberat”, a declarat Mihăieș la RTR Moldova.

„Am auzit versiunea că Natalia Morari a făcut ceea ce a făcut pentru a intra în politică, dar de fapt eu știam că în așa mod pleacă din politică”, a comentat, la rândul său, jurnalistul Anatol Golea.

„Partidul Democrat a „plecat”, Chicu a luat foarte puțin, Usatîi a dispărut. Segmentul de centru a rămas total neacoperit și eu cred că acest loc poate fi ocupat de Natalia Morari, pentru că ea este notorie, are caracter, are nevoie doar de banii lui Platon, dacă el va accepta.

Pe dreapta ar avea probleme de imagine, având în vedere tot acest scandal, dar pe centru cred că ultimele evenimente ar fi chiar un plus de imagine pentru ea”, a explicat Roman Mihăieș.

Jurnalista Natalia Morari a dezvăluit că tatăl copilului ei este Veaceslav Platon. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta spune că în ultimele săptămâni a fost șantajată de către oameni din SIS cu aceste detalii din viața sa personală.

Serviciul de Informații și Securitate s-a autosesizat în legătură cu declarațiile apărute în spațiul public, cu privire la pretinsa implicare a reprezentanților instituției în acțiuni de șantaj împotriva Nataliei Morari.

Și președinta Maia Sandu spune că SIS a informat-o că nu există implicații ale instituției în acest caz și că „nu a știut” că fiul Nataliei Morari este al lui Veaceslav Platon.

Omul de afaceri Veaceslav Platon a publicat, la sfârșitul lunii iulie, pe o rețea de socializare, o poză în care apare un bebeluș ce seamănă leit cu fiul Nataliei Morari. Atunci, administratorul paginii spunea că a fost publicată din eroare.

La începutul lunii mai, Natalia Morari spunea că Rem a avut un tată donator.

La 12 aprilie, Natalia a devenit mămică pentru prima dată. Aceasta a născut un băiețel perfect sănătos.