Andrei Burcă: Sunt foarte dezamăgit, puteam să fiu erou în această seară

Andrei Burcă a declarat, marţi seară, după meciul României cu Bosnia, scor 0-1, că este foarte dezamăgit, deoarece el şi colegii săi au avut ocazii, dar le-au ratat, potrivit news.ro

“Suntem foarte dezamăgiţi, am făcut un joc mult mai bun. Am avut ocazii. Am pierdut, trebuie să ne dea de gândit. Dar trebuie să ridicăm capul pentru că nu se poate la infinit să jucăm bine şi să nu aducem cele trei puncte. Trebuie să scoatem maxim din cele două meciuri de acasă. Dacă avem o atitudine ca în această seară este imposibil să mai ratăm atât. Consider că am făcut o partidă bună, doar că rezultatul este dezamăgitor. Sunt foarte dezamăgit, puteam să fiu erou în această seară”, a spus Burcă la Digi Sport.

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de selecţionata Bosniei, într-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

A marcat Prevljak, în minutul 68.