Andrei Caramitru a EXPLODAT din cauza ACHIZIȚIILOR făcute pe stare de urgență și a legii Gorghiu: Ticăloși

Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, se revoltă din cauza achițiilor făcute în stare de urgență, dar și din cauza legii promovate de senatoarea PNL Alina Gorghiu, conform căreia deținuții care au de executat pedepse de sub șapte ani le pot executa la domiciliu.

"Ce se întâmpla când casa omului arde și are înăuntru toți banii? Se duce repede sa își salveze banii. După - cheamă pompierii sa ii stingă casa, el stand departe sa nu inhaleze fum. Și după spera sa ii dea altcineva banii sa o reconstruiască. E clasic.

Exact asta se întâmpla acum. Casa arde. Totul se duce de râpa. Așa ca politicienii, primarii, baronii prăduiesc absolut tot din toate bugetele. Acum. Scot banii din casa care arde. Nivelul de furt care se întâmpla acum depășeste orice am văzut vreodată.

Și - ca sa se asigure ca totul e ok - dau o lege (prin PNL-ista Ghorgiu) prin care nu mai faci pușcărie. Stai acasă doar. E ok. Cu multe multe milioane de EUR in cont.

Ticăloși. Trebuie - trebuie - sa plătească. Toți. Până la ultimul", scrie Andrei Caramitru.