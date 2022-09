Andrei Marga le răspunde celor care îl acuză de colaborare cu Securitatea: 'Se scrie negru pe alb!'

Fostul ministru de externe Andrei Marga susține că acuzațiile împotriva sa privind eventuala colaborare cu fosta Securitate nu se susțin, asta pentru că - precizează fostul oficial - „am fost examinat aproape anual sub aspectul relațiilor cu fosta Securitate.” Reacția acestuia vine în contextul în care delcarațiile sale despre Ucraina au scandalizat o parte a opiniei publice din România, dar și din Ucraina, după ce a afirmat că țara vecină „este în frontiere nefirești și trebuie să cedeze teritorii” Întreaga analiză realizată de Marga e disponibilă aici.

„Un sofism tipic

Un ziar provincial și, apoi, Ziare.com reiau, fără suport, zvonul că Andrei Marga ar fi fost colaborator al Securității, lansat de colportori demult interesați să-i afecteze pe alții. Nu mă mișcă și nici nu mă derajează, căci este un fals. Ca atâtea ce se comit în țara noastră despre oameni activi în trecut sau astăzi, care au avut sau au ceva de spus. Orice s-ar spune, în nicio țară regimul nu falsifică lămurirea necesară și datele spre a se răfui cu cetățenii.

Nu mă mișcă pentru că nu am creditat vreodată instituțiile desfigurate de băsism cu adevărul și corectitudinea, iar trecerea timpului confirmă că am avut dreptate. O va confirma în continuare. Doar că este o datorie morală să spunem falsurilor pe nume și să contribuim, pe cât ne stă în putere, la a restabili adevărul.

Deținând funcții publice, după ce am fost profesional în față și, de la un timp, lider pe toate treptele pregătirii, fiind rectorul cel mai longeviv din istorie al universității clujene, ministru în patru guverne, din 1993 încoace am fost examinat aproape anual sub aspectul relațiilor cu fosta Securitate. După 2004, am fost „explorat” cu atât mai mult, căci, așa cum se poate verifica pe date de arhivă, am fost, deja în 2000, cel care am atras atenția între primii, în scris și public, asupra caracterului nefast al eventualei, pe atunci, ascensiuni la putere din 2004”, a afirmat Andrei Marga.

„În toate rezoluțiile CNSAS, de la prima la ultima, cea din 2012, se scrie negru pe alb”

„Nu am bătut vreodată la ușa vreunei instituții să discut cu cineva despre acestea, căci nu am avut nevoie. Viața mea fiind la vedere, iar eu neavând nevoie de proptele în carieră și nestând pe altceva decât realizările mele, câte erau și verificabile de oricine! În toate rezoluțiile CNSAS, de la prima la ultima, cea din 2012, se scrie negru pe alb: „domnul Andrei Marga nu a fost colaborator al fostei Securități și nu i-a aparținut”. În rest, că s-a perorat și s-a inventat orice – mai cu seamă în situația în care nu faci profesori din impostori și nu satisfaci cu funcții și bani veleitarii – este cunoscut. Din corespondența și scrisul oricui se pot smulge și izola ceea ce convine cuiva, încât nici nu m-a preocupat aspectul. Nu a existat nici un proces pe apartenența sau nonapartenența mea – mai ales în tribunale unde nici nu exista competența în materie. Am intentat un proces de calomnie, dar, la noi, calomnia este permisă.

Indiferent însă de situație, este un vechi sofism semnalat deja de Aristotel: când nu există cultura și capacitatea de a comenta sau de a combate susținerile unui om, i se replică invocându-se ceea ce se crede că a făcut sau chiar a făcut. Cum spunea Kierkegaard – „erau interesați nu de ceea ce spun, ci de lungimea pantalonilor mei”. Este un sofism la îndemână, tipic ignoranților și nulităților interesate. Din nefericire, puțini sunt cei care înțeleg ceea ce spunea Mihai Ralea – inteligența înseamnă capacitate de a distinge punctele de vedere în considerarea realității", a conchis fostul ministru Andrei Marga.

