Andrei Stoica victorie rapidă prin KO în prima repriză în fața rivalului Pavel Voronin la gala Dynamite Fighting Show 11

Dublul campion mondial Andrei Stoica a pus capăt rivalităţii cu moldoveanul Pavel Voronin după ce l-a învins prin KO în prima repriză, vineri seara, la Bucureşti, în main eventul galei de kickboxing Dynamite Fighting Show 11, conform agerpres.

Duelul a avut loc la fix 6 luni de la precedenta lor confruntare, care a stârnit controverse. Acum, Stoica a intrat determinat şi încă din primele secunde a pus presiune pe Voronin, punctând mult mai mult decât acesta. Meciul s-a încheiat după exact două minute, atunci când Mister KO şi-a pus adversarul la podea cu o lovitură de genunchi.

"Când am văzut că a schimbat garda, ştiam că acolo voi lovi. A fost o lovitură pe care mi-am calculat-o. Sper că am închis acest capitol şi nu mai există discuţii privind diferenţa dintre noi doi", a spus Stoica imediat după meci, el fiind şi premiat pentru KO-ul serii şi intrând în posesia unui bonus de 2.500 de criptomonede DeGeThal.A fost al doilea succes pe care Andrei Stoica l-a înregistrat în Dynamite Fighting Show prin KO după cel din decembrie 2018, de la Craiova, când l-a învins rapid pe portughezul Luis Morais.În co main event, Florin "Rambo" Lambagiu a câştigat categoric în faţa grecului Petros Vardakas, care a fost şi numărat în prima repriză.În alt duel internaţional, Ştefan Lătescu a trecut de bosniacul Dzevad Poturak. În ultima repriză, Poturak a fost numărat o dată."Tănculeţul" Ionuţ Iancu a avut parte de meciul carierei contra legendarului Konstantin Gluhov. După trei reprize, arbitrii-judecători au decis un extra round, în care Iancu a fost declarat câştigător.Meciul serii a fost declarat duelul dintre moldoveanul Serghei Zanosiev şi Vlad Trif, câştigat de primul. La debutul său în DFS, Andrei Ostrovanu a câştigat prin KO tehnic în prima repriză contra lui Cezar Buzdugan.