Andrei Tinu, acuzat de blat cu PSD: Republicanii se retrag de pe listele candidaților AUR pentru consiliile locale din București

Candidatul AUR la primăria Sectorului 2 din Capitală, Andrei Tinu, afirmă joi, după ce i s-a retras sprijinul politic și a fost acuzat de „trădare”, că el este cel care se retrage din cursă, alături de toți colegii săi din Partidul Republican aflați pe listele de candidați AUR pentru consiliile locale din sectoarele bucureștene.

„Am decis să mă retrag din cursa pentru funcția de primar al Sectorului 2. E un demers comun cu cel al colegilor republicani aflați pe listele AUR pentru consiliile locale din București. De ce de-abia acum? Fiindcă astăzi au rămas definitive candidaturile și niciun coleg republican nu are asigurat un post eligibil. Am investit bani, timp, energie și suflet în construcția unui nou proiect politic nu pentru a fi membri ai AUR, ci pentru a reprezenta în cadrul alianței suveraniste, pe baza unui protocol și a unui algoritm, valorile și principiile republicane. Dar, din păcate, din cauza unor chestiuni birocratice și erori de negociere, acest lucru nu a mai fost posibil. De aceea, eu și colegii mei am decis să renunțăm la cursa electorală și să ne întoarcem în Partidul Republican din România, acolo unde vom continua să ne punem în aplicare proiectele politice”, a scris Tinu, joi, pe Facebook.

Acesta a precizat că parteneriatul cu AUR va continua.

„Parteneriatul cu AUR va continua, așa cum va continua și proiectul #TINUpentruTINE. Vom fi parteneri loiali ai bucureștenilor și ai colegilor noștri din alianța suveranistă, cărora le vom acorda tot sprijinul. Lupta pentru bucureșteni și pentru România va continua!”, a conchis Andrei Tinu.