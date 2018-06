Angela Merkel îl REFUZĂ pe Vladimir Putin: Rusia rămâne INTERZISĂ - VIDEO

Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost dată afară după ce a anexat Crimeea în 2014, relatează The Associated Press.

Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael Espendiller, a întrebat-o pe Merkel - în cadrul primei sale interpelări în Parlament - dacă a fost corect ca Rusia să fie dată afară din G8 şi dacă ar fi bine ca grupul să fie refăcut.

Citește și: Acuzații incredibile făcute de omul lui Ponta: Legătura dintre Dragnea și ”Statul Paralel”

Merkel i-a răspuns că Grupul Celor Şapte (G7) este definit prin faptul că membrii săi actuali respectă dreptul internaţional, iar anexarea Crimeei de către Rusia a reprezentat o ”încălcare flagrantă” a acestuia.

Ea a apreciat că îndepărtarea Rusiei a fost ”inevitabilă”, scrie news.ro.

Citește și: Mutarea prin care vrea să atragă mii de clienți: Ce a lansat colosul bancar ING

Primirea Rusiei înapoi nu este fezabilă în prezent, a subliniat cancelarul.

Întrebată de un parlamentar AfD dacă va demisona în urma crizei migraţiei din 2015, ea i-a răspuns că Germania a acţionat ”responsabil şi legal”.

Citește și: Decizie luată de Gabriela Cristea-A stârnit furia internauților: ”Ai cam luat-o razna de tot…”

Şefa Guvernului de la Berlin a anunţat că se aşteaptă la ”discuţii dificile” la summitul G7, în Canada, la sfârşitul acestei săptămâni.

Merkel le-a promis parlamentarilor germani că se va asigura ca, în Canada, comunicatul final să nu fie sub nivelul a ceea ce s-a convenit anul trecut la summiturile G7 şi G20.

Citește și: Gest uriaș făcut de câștigătorul Românii au Talent 2018: Cui i-a donat premiul de Originalitate

Ea a notat că Statele Unite s-au retras, între timp, din Acordul de la Paris de luptă împotriva modificărilor climatice şi din Acordul de la Viena în dosarul nuclear iranian şi că impune taxe vamale importurilor de oţel şi aluminiu de la aliaţi.

Acest lucru arată o ”problemă gravă cu acordurile multilaterale”, a subliniat cancelarul.

Citește și: Iubitul Elenei Băsescu este în culmea fericirii : Ce fotografie a postat proaspătul tătic

Summitul G7 din acest an are loc vineri şi sâmbătă şi este găzduit de Canada la Charlevoix, în Quebec.

Cancelarii germani nu au interacţionat în mod direct cu parlamentarii, aşa cum o fac de exemplu premierii britanici, săptămânal.

Citește și: Acuzații incredibile făcute de omul lui Ponta: Legătura dintre Dragnea și ”Statul Paralel”

Merkel urmează să fie interpelată de trei ori pe an, în pofida faptului că parlamentari din opoziţie s-au plâns de acest format, pe care-l consideră prea rigid, care nu poate semăna, de exemplu, cu atmosfera de la Londra.

Angela Merkel has become the first ever German head of government to face direct questions from Bundestag lawmakers.

Here's her answer to a rightwing populist AfD politician who asks her when she will resign over her role in the refugee crisis. pic.twitter.com/JzPx6szyZX