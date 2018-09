Antoine Griezmann e extrem de nemulţumit după ce a fost 'sărit' de pe lista pentru FIFA The Best

Antoine Griezmann (27 de ani) e extrem de nemulţumit după ce a fost "sărit" de pe lista pentru FIFA The Best, de unde şi Leo Messi a ieşit după 12 ani, scrie Mediafax.

Francezul şi-a exprimat nemulţumirea în presa din Franţa şi a spus că nu înţelege decizia pe care au luat-o cei care conduc FIFA. Griezmann, campion mondial cu Franţa, e acum la Clairefontaine, unde se pregăteşte de debutul în Liga Naţiunilor.

"GR7" e sigur că ar fi meritat un loc printre cei tei finalişti de la "The Best" şi la fel de sigur e că va prinde un loc între finaliştii de la Balonul de Aur: "Comparând 2016 şi anul acesta sunt forţat să spun că meritam să fiu între cei trei. Mă apropii din ce în ce mai mult, am câştigat trei finale, deci e normal să mă gândesc că merit!", a spus Griezmann, conform L' Equipe.

Antoine Griezmann a câştigat Europa League, Cupa Mondială şi Supercupa Europei în acest an. În 2016, francezul a pierdut finala Ligii Campionilor şi Euro 2016, dar a fost inclus pe lista celor trei finalişti. Atunci a fost nominalizat alături de Mesi şi Ronaldo, iar lusitanul a câştigat distincţia.

Vara lui 2018 a fost una extrem de agitată pentru Griezmann, care a fost convins cu greu de cei de la Altetico Madrid să spună "nu" transferului la Barcelona, club care l-a vrut cu orice preţ pe starul francez, mai ales după plecarea lui Neymar la PSG.