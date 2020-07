Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă: Întrebaţi-mă acum, cât mai puteţi!

Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă, susţine că el este antrenorul principal până când va fi anunţat oficial că nu mai este tehnicianul echipei. Însă, el a glumit pe seama viitorului lui. "Întrebaţi-mă acum, cât mai puteţi", a spus el, la interviul după meciul cu Dinamo, din Cupa României, anunță news.ro.

"Mă bucur pentru băieţi în primul rând, au muncit şi este meritul exclusiv al lor că au reuşit să ajungă în finală. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat, mă bucur şi pentru suporterii care ştiu că sunt alături de noi, chiar dacă nu sunt în tribune şi consider că aceste două victorii din semifinale sunt un cadou bun care să mai estompeze un pic din amărăciunea din clasament. Dar ne bucurăm în seara asta. Consider că per total, în cele două jocuri, am arătat că suntem echipa mai bună. (n.r. - despre Vlad că a fost rezervă şi Moruţan că nu a fost în lot). I-am menajat pentru meciul cu Craiova. (n.r. - rugat să comenteze despre finala cu Sepsi) Finala este o finală, este deschisă oricărui rezultat, este un singur meci, vă daţi seama că sunt anumite orgolii, dar consider că noi, prin valoarea noastră, să reuşim să câştigăm. (n.r. - cum va fi abordată partida cu Craiova, întrebare la care a răspuns cu un râs ironic) La victorie, ca de obicei va fi abordată. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe pentru că mai sunt două, trei zile până atunci şi se pot întâmpla multe. (n.r. - reporterul spune că vrea să-l întrebe de Man) Întrebaţi-mă acum, cât puteţi! Orice jucător care pleacă pe o sumă de bani este bine-venit şi ne bucurăm că reuşim să creăm jucători care să poată fi vânduţi. Până va pleca, până va fi sigur tot transferul, eu consider că Denis îşi face treaba şi mai are mult de muncit şi de arătat. Este un băiat bun, un băiat care îşi vede de treabă, serios şi sper să se concretizeze. Asta ar arăta că se munceşte bine aici. (n.r. - că meciul cu Dinamo ar fi fost ultimul pentru el ca principal la FCSB) Vă spun şi vouă ce le-am spus jucătorilor: Până în momentul în care va intra cineva din conducere cu un antrenor nou şi să-l prezinte la echipă, până atunci eu sunt antrenorul principal şi îmi văd de treabă, îmi văd de muncă şi pregătesc jocurile în continuare. Sunt sub contract. Când voi fi anunţat oficial, atunci voi vedea ce voi face în continuare. Dar până atunci eu trebuie să-mi văd de echipă, să o pregătesc şi jucătorii trebuie să asculte de mine. Până la venirea altui antrenor. (n.r. - că noii antrenori vor fi Toni Petrea şi Mihai Pintilii) Repet, când va fi ceva oficial nu e nicio problemă Până atunci nu pot să vorbesc pe supoziţii pe s-ar putea, poate, dacă, parcă. Momentan, încă sunt antrenorul principal al acestei echipe. (n.r. - dacă va rămâne în club) Vom vedea, îmi face plăcere să lucrez la FCSB, dar vom vedea pe viitor. Nu vreau să se speculeze de acum pe ceva care încă nu e sigur. Când voi fi întrebat, atunci voi spune, dar până atunci sunt antrenorul principal", a declarta Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins Dinamo, scor 1-0, în returul semifinalelor competiţiei. FCSB s-a calificat cu scorul general de 4-0, după ce şi în tur s-a impus, scor 3-0.