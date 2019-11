Antrenorul Mircea Lucescu: 'Un om de vârsta mea poate veni la echipa națională doar ca un consilier'

Antrenorul Mircea Lucescu a negat posibilitatea să mai revină vreodată ca selecționer la echipa națională a României. În schimb, tehnicianul de 74 de ani spune că o poziție mai potrivită pentru el ar fi una de consilier, anunță MEDIAFAX.

"Asta cu mine la echipa națională, a lui Răzvan, este o glumă. Un om de vârsta mea ar putea reveni într-o astfel de funcție doar ca un consilier. E momentul antrenorilor tineri, entuziaști, cu putere de muncă, cu putere de convingere, cu forța de a-i îndruma pe cei tineri", a declarat Lucescu, luni, la Digi Sport.

Lucescu, ultima oară selecționer al naționalei Turciei, spune că rolul său a fost de a întineri lotul, descoperind jucători talentați, "pe care nimeni nu-i vedea".

"Adevărat, nu demult am fost la naționala Turciei, dar acolo am avut un alt scop. Am transformat o echipă care avea o medie de 32 de ani într-una tânără, cu medie de 23 de ani. De aceea m-au chemat la ei. Echipa Turciei are acum cea mai tânără apărare, cu jucători descoperiți de mine, pe care nimeni nu-i vedea.

Noi avem jucători tineri, dar depinde cum îi crești și contează impactul pe care-l au cu antrenorul. Eu, cu ăștia tineri de la naționala Turciei am și acum o relație extraordinară. Când am plecat de acolo am primit promisiunea că cei tineri vor fi păstrați", a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu a pregătit naționala Turciei în perioada august 2017-februarie 2019, funcția sa fiind preluată ulterior de Senol Günes, în mandatul căruia s-a obținut calificarea la Campionatul European din 2020.

Luni, Federația Română de Fotbal a anunțat că Mirel Rădoi este propunerea Comisiei Tehnice pentru postul de selecționer al primei reprezentative. Propunerea va fi dezbătută în Comitetul Executiv al FRF, în cadrul ședinței de marți.