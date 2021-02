Antrenorul secund al UTA Arad: 'Acum am început să luăm puncte şi pe un joc ofensiv foarte consisten'

Antrenorul secund al formaţiei UTA Arad, Alin Pînzaru, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că echipa sa are un parcurs mai consistent în returul Ligii I, potrivit Agerpres.

"Suntem la jumătatea returului, nu prea ţine vremea cu noi. Sper să ţinem noi cu fotbalul. Cred că avem un parcurs mult mai consistent în acest început de retur. Începem să întâlnim echipele din zona noastră. Cred că este un campionat mult mai echilibrat din toate punctele de vedere. Echipa arată consistenţă în ultima vreme. Acum am început să luăm puncte şi pe un joc ofensiv foarte consistent. Noi am tot alternat din punct de vedere al rezultatelor, am fost un fel de ABA, nu am avut o linie cu mai multe meciuri în care să adunăm puncte", a declarat Pînzaru.

El a afirmat că se aşteaptă ca partida cu Chindia Târgovişte să fie una echilibrată.

"Chindia este o echipă din zona noastră. Sper că meciul secund să se desfăşoare în condiţii optime, pentru că până acum mai mult am înotat decât am jucat. Chindia e o echipă interesantă, chiar dacă sunt pe o scădere şi în acest început de retur, au jucători tineri care sunt interesaţi să joace. Au un prim 11 care arată bine de foarte multe ori. Cu siguranţă ar fi fost mai bine dacă am fi jucat la Ploieşti meciul de mâine pentru că am văzut că terenul arată bine. Cu Chindia cred că am putea spune că plecăm de pe o poziţie de egalitate la ora jocului, au arătat şi ei anul ăsta un fotbal plăcut ochiului, cred că va fi un meci destul de interesant", a mai spus Pînzaru.

Tehnicianul regretă eliminarea din Cupa României în faţa echipei Universitatea Cluj: "A fost un tablou accesibil anul ăsta în cupă, din păcate pentru noi ne uităm la alţii. Sunt echipe de liga a doua care s-au ridicat la un nivel înalt, poate că şi programul nostru încărcat a contat foarte mult".

Jucătorul Alexandru Albu speră ca echipa sa să fie mult mai "proaspătă" decât în meciul pierdut în optimile de finală ale Cupei României: "Nu cred că va fi un teren aşa bun, dar noi mergem la victorie, pentru că meciul trecut acasă am pierdut două puncte, deşi am avut meciul în mână. Nu mai contează, sunt convins că vom pleca de acolo victorioşi. Sper că mâine seară să fim mai proaspeţi decât în cupă. Sper că va fi un meci bun din toate punctele de vedere".

Partida Chindia Târgovişte - UTA Arad, din cadrul etapei a 23-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 14:30.