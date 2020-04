Consulatul Onorific al Romaniei in Tara Galilor, anunta, ca: Primăriile din Țara Galilor mențin in aceasta perioada ‘masa gratuită’ pentru acei copii care se califica. Dacă in perioada când școlile erau deschise copilul dumneavoastră se califica pentru o masă gratuită, puteți beneficia de aceasta facilitate și acum; nu ezitați sa o folosiți. Și nu uitați de ‘Food banks’ un loc unde oricine are nevoie de alimente poate sa aibă acces nerestricționat.