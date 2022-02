Aproape 2.900 de reclamaţii au fost primite şi soluţionate de ANCOM, în 2021

Aproape 2.900 de reclamaţii au fost primite şi soluţionate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în cursul anului 2021, iar cel mai des subiect a fost legat de derularea relaţiei contractuale cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, precum încetarea contractelor, facturarea serviciilor, nerespectarea prevederilor contractuale sau încheierea contractelor la distanţă.

Potrivit unui comunicat de presă al arbitrului pieţei telecom, transmis joi AGERPRES, în cazul serviciilor de comunicaţii electronice, ponderea reclamaţiilor a fost de 76% din numărul total al sesizărilor transmise.Astfel, utilizatorii au sesizat probleme privind încetarea contractelor (19% din reclamaţiile referitoare la serviciile de comunicaţii electronice), derularea contractelor la distanţă (12%), calitatea semnalului de telefonie/internet (12%) şi facturarea acestor servicii (12%). De asemenea, peste 12% dintre petiţiile trimise ANCOM, referitoare la serviciile de comunicaţii electronice, au privit probleme întâlnite pe parcursul procesului de portare a numerelor de telefon.Datele centralizate de Autoritate relevă faptul că doar 5% dintre petiţii s-au referit la serviciul de roaming şi au vizat în special condiţiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spaţiul Economic European (Roam like at home).Cele mai multe reclamaţii formulate de utilizatori au vizat serviciile furnizate de Vodafone România - în proporţie de 18%, Orange România (15%), Telekom Romania Communications (14%), RCS&RDS (11%) şi Telekom Romania Mobile Communications (9%).În ceea ce priveşte serviciile poştale, statistica ANCOM arată că, în 2021, numărul reclamaţiilor au avut o pondere de 11% din total. În acest context, problemele semnalate de către utilizatorii serviciilor poştale au fost legate de deteriorarea trimiterilor poştale (33% din totalul reclamaţiilor privind serviciile poştale), nelivrarea trimiterilor poştale (22%), termenul de livrare a trimiterilor poştale (19%) şi pierderea sau furtul acestora (19%).Furnizorii cel mai des reclamaţi au fost: Fan Courier (31% din total), Compania Naţională Poşta Română (22%), Dynamic Parcel Distribution (10%) şi Urgent Cargus (7%).Pe lista sesizărilor transmise anul trecut pe adresa ANCOM s-au mai aflat cele referitoare la echipamentele radio, regimul reţelelor de infrastructură sau procedura de alocare a frecvenţelor pentru emisiile radio.Autoritatea de reglementare precizează că poate interveni direct în situaţiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislaţia din acest domeniu), nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming, nu includ anumite informaţii în contracte sau nu respectă condiţiile de încheiere a contractelor la distanţă."Reclamaţiile privind nerespectarea/neexecutarea contractelor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pot fi adresate de consumatori (persoane fizice) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în această situaţie se pot adresa instanţei de judecată competente. În ceea ce priveşte serviciile poştale, în cazul nerespectării termenului de livrare, utilizatorii se pot adresa ANPC, care are competenţa legală de a sancţiona furnizorii pentru nerespectarea contractului/Condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale. În caz de pierdere, furt, distrugere (totală sau parţială) sau deteriorare a bunului expediat, utilizatorii care nu au primit un răspuns de la furnizor în maxim 3 luni sau sunt nemulţumiţi de răspuns, se pot adresa ANCOM, cu dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile (...)", se arată în comunicatul citat.ANCOM notează, însă, că nu poate stabili cuantumul despăgubirilor şi nici obliga furnizorul la plata acestora, astfel de competenţe revenind instanţelor de judecată.