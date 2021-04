Arhid. Sorin Mihalache va susţine conferinţa organizată de ASCOR Timișoara: 'Învierea lui Hristos și înnoirea vieții omenești'

Arhidiaconul Sorin Mihalache va susţine în 15 aprilie conferinţa cu tema „Învierea lui Hristos și înnoirea vieții omenești. De la medicină la teologie, despre semnele iubirii lui Dumnezeu pentru noi”.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR), filiala Timişoara, şi se va desfăşura exclusiv online, scrie Basilica.ro.

Conferința, care va încheia seria conferinţelor ASCOR Timişoara din Postul Mare, va fi transmisă în direct, joi, de la ora 18:00, pe pagina de Facebook ASCOR Timișoara, dar și pe canalul de YouTube ASCOR Timișoara.

Arhid. Sorin Mihalache

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, având cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică.

Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”,fiind implicat şi în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.