Ariana Grande, acuzată de plagiat, în cazul hitului '7 Rings'

Cântăreața americană Ariana Grande și șapte compozitori au fost dați în judecată pentru plagiat, de un artist hip-hop care susține că piesa nominalizată la Grammy în 2020 "7 Rings" a fost inspirată de un cântec al său lansat în 2017, potrivit Reuters.

Josh Stone, cu numele de scenă DOT, a arătat în documentele depuse la o instnță din New York faptul că "muzicologi reputați" au concluzionat că hitul lui Grande copiază piesa sa "You Need It, I Got It", conform Mediafax.

Reprezentanții lui Grande, care a primit cinci nominalizări la premiile Grammy la ediția de anul acesta a galei (26 ianuarie), dintre care două pentru "7 Rings", nu au comentat acuzațiile.

"7 Rings", care îi are printre compozitori și pe Richard Rodgers și Oscar Hammerstein, pentru că împrumută pasaje din clasicul "My Favorite Things", inclus pe coloana sonoră a filmului din 1959 "Sunetul muzicii/ The Sound of Music", a petrecut opt săptămâni pe primul loc în topul Billboard după ce a fost lansat în februarie anul trecut.

În afară de Grande, Rogers și Hammerstein, sunt trecuți drept compozitori alți șapte oameni, inclusiv trei producători.

Cântăreaţă şi actriţă, Ariana Grande-Butera şi-a început cariera în 2008, în spectacole pe Broadway şi a jucat şi în seriale marca Nickelodeon. Cu o voce comparabilă cu cea a lui Mariah Carey, Grande, nominalizată de 11 ori la Grammy, a lansat trei albume de studio până în prezent şi a fost premiată, printre altele, cu trei American Music Awards și trei MTV Europe Music Awards. Grande a fost recompensată cu un premiu Grammy anul trecut, pentru cel mai bun album pop.