Armata Germaniei este descoperită? Șeful Bundeswehr spune că poate oferi NATO doar 'opţiuni foarte limitate'

Şeful armatei germane, general-locotenent Alfons Mais, a criticat în termeni neobişnuit de duri ceea ce el a numit ca fiind anii de neglijare a pregătirii operaţionale a Bundeswehr, transmite dpa.

'Nu aş fi crezut în al 41-lea an al meu de serviciu în vreme de pace că voi avea experienţa unui alt război. Şi Bundeswehr, armata pe care am privilegiul să o conduc, stă mai mult sau mai puţin descoperită', a scris generalul joi pe site-ul de social media LinkedIn .'Opţiunile pe care le putem oferi politicienilor pentru a sprijini Alianţa sunt extrem de limitate', a afirmat el.'Am văzut-o cu toţii venind (agresiunea Rusiei, n.red.) şi am fost incapabili ca, prin argumentele noastre, să tragem concluzii din anexarea Crimeii şi să le punem în aplicare. Nu e un sentiment plăcut!', a adăugat el.Deşi teritoriul NATO nu a fost deocamdată ameninţat în mod direct de Rusia, aliaţii din est simt că presiunea escaladează rapid, a mai spus şeful Bundeswehr.'Când, dacă nu acum, a venit timpul să ne îndepărtăm structural şi material de misiunea în Afganistan şi să ne repoziţionăm, în caz contrar nu vom fi capabili să ne îndeplinim cu vreo perspectivă de succes mandatul constituţional şi obligaţiile Alianţei noastre', a mai arătat generalul german.