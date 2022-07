Armata rusă acuzată că urmărește provocarea foametei - Câmpuri întregi ar fi incendiate de ruși

Euromaidan Press a publicat joi seară imagini cu câmpuri de cereale din Ucraina incendiate, iar ucrainenii dau vina pe forțele rusești.

Potrivit militarului ucrainean Ihor Lușenko, "flacăra ajunge uneori la o înălțime de 5 metri, pe o fâșie de sute de metri în lățime. Fumul negru zboară în sus și se răspândește pe cer pe mai mulți kilometri", citează The Guardian.

Tulpinile uscate de cereale sunt incendiate "ca niște chibrituri" de munițiile incendiare, a adăugat el.

Russians purposefully burn Ukrainian grain



The dry stalks go up in fire "like matches" from incendiary munitions



The fire advances like a wall, as a single front; sometimes it reaches 5 m in height, 100's of meters in length.

