Arsenal Londra a deschis o anchetă după ce unui jucător i-au fost aduse insulte rasiste

Clubul Arsenal Londra a deschis o anchetă după ce pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ în care un suprter poate fi auzit adresându-i insulte rasiste jucătorului echipei Napoli, Kalidou Koulibaly, la meciul de joi, din Liga Europa, informează News.ro.

Filmuleţul de 15 secunde a fost postat pe Snapchat şi apoi a apărut şi pe Twitter.

“Condamnăm cu fermitate acest tip de limbaj rasist şi am deschis o anchetă pentru a-l identifica pe vinovat. Funcţionăm pe principiul de toleranţă zero şi oricine se comportă astfel nu are ce căuta la Arsenal şi va primi interdicţie de acces la meciuri. Avem o comunitate extrem de diversă de fani care fac cu toţii parte din familia Arsenal şi astfel de incidente sunt rare pe stadionul Emirates. Îi încurajăm pe suporteri să raporteze imediat orice incident stewarzilor sau prin intermediul serviciului nostru de alertă”, se menţionează într-un comunicat al grupării londoneze.

Joi seară, formaţia Arsenal a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Napoli, cu Vlad Chiricheş rezervă, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Europa. Golurile au fost marcate de Ramsey (15) şi Koulibaly (25 - penalti).