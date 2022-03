Artişti celebri şi opere realizate din bronz, metal, lemn și piatră se vor regăsi în cadrul Licitaţiei de sculptură contemporană la Artmark

Artişti celebri şi opere realizate din bronz, metal, lemn, piatră, marmură sau ceară se vor regăsi în cadrul Licitaţiei de sculptură contemporană, care va avea loc marţi, cea mai valoroasă sculptură, "Fluturi", de George Apostu, având un preţ de pornire de 7.000 de euro, conform Agerpres.

Potrivit Artmark, o altă lucrare prezentă în licitaţie este opera "Forgotten Past" realizată de Daniel Rădulescu, tânărul sculptor care a reprezentat ţara noastră la Pavilionul României de la "Expo 2020 Dubai". Sculptura, realizată de Rădulescu special pentru evenimentul din 15 martie, prin sudură în oţel, are un preţ de pornire de 5.000 de euro.O sculptură-manifest ecologic, lucrarea "Melting with the city", realizată de artistul Matei Ulmeanu, pleacă de la un preţ de pornire de 1.000 de euro şi îşi propune să ridice un semn de întrebare asupra modului în care privim automobilul - simbol al evoluţiei sau delir colectiv.În cadrul evenimentului de marţi îşi fac apariţia şi două sculpturi realizate de artistul ieşean Felix Aftene - "Himeră" şi "Muză", care au o estimare de 3.000 - 5.000 de euro fiecare.Alţi sculptori celebri care se regăsesc în licitaţie sunt Ion Iancuţ, Ion Irimescu, Marcel Guguianu, Mircea Roman sau Aurel Vlad.Licitaţia de sculptură contemporană va avea loc exclusiv online pe platforma Artmark Live, marţi, de la ora 19,00.În 2021, Licitaţia de sculptură contemporană a înregistrat o rată de adjudecare de 92%, cu un preţ record pentru o sculptură semnată de clujeanul Darius Hulea - 16.000 de euro.