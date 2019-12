Asociația Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție din România, apel la echidistanță și imparțialitate

AVDNAR remarca imixtiunea actualului Ministru al Justitiei din Romania, domnul Catalin Predoiu, in activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), precum si propensiunea de angajare politica a magistratilor referitoare la programul actual de guvernare. Asociația Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție din România (AVDNAR) condamna solicitarea Ministrului Justitiei de a convoca adunarile generale ale instantelor, avand in vedere ca legitimatatea acestui demers este generat doar de catre inaintarea unei propuneri de act normativ.

AVDNAR apreciaza ca, in spatele acestei initiative, ar putea sta dorinta de modificare a Legilor justitiei intr-un mod partinic si netransparent, in absenta unei dezbateri publice coerente si solide.

AVDNAR sanctioneaza caracterul formal al acestei convocari, avand in vedere termenul scurt de cinci zile, precum si utilizarea unor titulaturi politicianiste, precum " Program de guvernare" sau " viziunea guvernului in exercitiu". Asociatia dezavueaza, intr-un mod categoric,desfiintarea Sectiei Speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie, ideea propagata in extenso, la nivel ministerial, in ultima perioada.

O justitie sanatoasa, echitabila si profesionista depinde de calitatea practicienilor sai, iar Ministerul Justitiei joaca un rol cheie in solutionarea tuturor abuzurilor inregistrate in acest areal. AVDNAR va continua sa sprijine lupta impotriva abuzurilor justitiei din Romania, cu precadere cele comise de catre DNA. Militam pentru echitate si impartialitate in savarsirea actului de justitie si nu vom pregeta sa sanctionam orice abatere de la bunul mers al legii!!!