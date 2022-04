Video - Atac armat în orașul american Sacramento: 6 morți și 9 răniți - bilanț provizoriu

Cel puţin şase persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc duminică în oraşul Sacramento din statul american California, a anunţat departamentul local de poliţie pe Twitter, potrivit Reuters şi AFP. Atacul armat a avut loc în centrul orașului, într-o zonă cu numeroase baruri și restaurante.

"Poliţiştii au identificat cel puţin 15 victime într-un atac, dintre care şase au murit", a precizat poliţia din Sacramento.

Atacurile armate care fac numeroase victime rămân un flagel recurent în SUA, în special în şcoli, supermarketuri sau locuri de muncă. Dreptul de a deţine arme este garantat de Constituţie, iar tentativele de a reglementa vânzarea lor sunt deseori blocate în Congresul american, unde puternica asociaţie de lobby pentru arme NRA exercită o influenţă puternică.

Momentul atacului a fost precedat de o încăierare pe stradă, potrivit martorilor:

