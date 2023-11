Atac de o duritate fără precedent: Israelul a bombardat cel puțin 3 spitale din Gaza/ Video

"Ocupaţia israeliană a lansat lovituri simultane asupra mai multor spitale în ultimele ore", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza, Ashraf Al-Qidra, pentru televiziunea Al Jazeera.

Facilităţile medicale includ cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, unde Israelul susţine că Hamas îşi ascunde centre de comandă şi tuneluri, acuzaţii pe care Hamas le neagă. Qidra a spus că Israelul a vizat curtea complexului medical din oraşul Gaza şi că au fost victime, dar nu a oferit detalii.

Armata israeliană nu a comentat imediat declaraţiile palestiniene, pe care Reuters nu le-a putut verifica în mod independent.

Spitalele din Gaza se luptă să îngrijească victimele campaniei militare de o lună a Israelului, care vizează distrugerea grupării militante palestiniene Hamas, pe măsură ce se epuizează proviziile medicale, apa curată şi combustibilul pentru generatoarele de energie.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că 18 din cele 35 de spitale din Fâşia Gaza şi alte 40 de centre de sănătate au fost scoase din funcţiune fie din cauza daunelor cauzate de bombardamente, fie din cauza lipsei de combustibil.

Presa palestiniană a publicat vineri imagini video cu Al Shifa, pe care Reuters nu a putut să le autentifice imediat, despre care a spus că arată consecinţele unui atac israelian asupra unei parcări în care palestinienii strămutaţi erau adăpostiţi şi jurnaliştii observau. O baltă de sânge se putea vedea lângă corpul unui bărbat care era aşezat pe o targă.

Panic in the maternity ward in Al Shifa hospital after Zionists bombed the medical complex pic.twitter.com/2tK9etJzy4