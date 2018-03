Atacantul lui Juventus, Gonzalo Higuain, spune că s-a gândit la retragere în 2016, când mama lui era grav bolnavă

Atacantul argentinian al echipei Juventus Torino Gonzalo Higuain s-a gândit la retragerea din fotbal în 2016, atunci când mama lui era grav bolnavă, a povestit jucătorul postului de televiziune TyC Sports, informează Le Figaro. "Eram foarte rău, dar mama s-a vindecat şi graţie Domnului ea este bine. Când am aflat de gravitatea bolii ei, după finala Copei America, am fost pe punctul de a mă retrage, dar ea mi-a cerut să continui", a declarat internaţionalul argentinian pentru care "viaţa nu înseamnă doar fotbal".

Jucătorul de 30 de ani revine în această săptămână în echipa Argentinei după 9 luni de absenţă, iar în acea perioadă juca la Napoli şi era extrem de criticat. "Datorită familiei mele am devenit mai puternic, pentru că am trecut prin momente dificile şi am suferit mult", a declarat jucătorul argentinian. Higuain va evolua, vineri, la Manchester, în meciul amical al Argentinei cu Italia, conform news.ro.